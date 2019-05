Temný tunel pod tratí spolkne miliony, liberecká opozice je proti

Podchod je v Liberci téměř legendární. Úzká tmavá chodba, ve které se vyšší člověk snadno udeří do hlavy, protože strop není všude stejně vysoký, vzbuzuje hrůzu v malých dětech a i dospělí se jí snaží proběhnout co nejrychleji. Pokud jim to ovšem tma dovolí, protože podchod není osvětlen. O zápachu ani není třeba mluvit.

„Pamatuji se, že spolužačky se tam bály samy chodit. Ani mně samotnému to tam není moc příjemné, když si zkracuji cestu,“ řekl Vladimír Rusek, který bydlí kousek za arénou. Rekonstrukci podchodu by tak uvítal. Cena se mu ale zdá vysoká.

Dohromady má totiž oprava stát 53 milionů korun. Šestnáct a půl milionu od města má být jen finanční spoluúčastí. Větší část nákladů má hradit Správa železniční dopravní cesty.

„Podchod za padesát tři miliony mi přijde trochu jako úlet. Myslím, že by stačilo tam udělat pořádné osvětlení a prohloubit ho, aby byl výš do stropu,“ myslí si Rusek. Záměr kritizuje i opozice.

„Město zrušilo výstavbu připravených dětských hřišť, naplánované opravy chodníků, rekonstrukci kina Varšava a další věci. Vše s odůvodněním, že nejsou peníze. A teď tady dáme šestnáct milionů na podchod, který rozhodně prioritou není,“ podivuje se zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

„Podchod není žádná hitparáda, to už od mých gymnaziálních let. Ale je funkční a dovedu si představit nepřeberné množství potřebnějších věcí. Třeba chodník v Ostašově, který se lidem slíbil, ale nakonec se dělat nebude,“ sdělil Ondřej Petrovský (ZpL).

Tunel se změní k nepoznání

Podle primátora Jaroslava Zámečníka se cena na první pohled může zdát vysoká, ale přes podchod vede několik železničních kolejí, které bude nutné během opravy rozebrat a zase nově položit. A samotný tunel pro pěší se změní k nepoznání.

„Dnes je široký dva metry, my chceme rozšíření na pět metrů. A také zvýšit stropy na dva a půl metru ze současného metru osmdesát. Chodí tam hodně lidí, ať už do arény, na gymnázium, je tam základní škola, v okolí bydlí dost lidí. Pro maminky s kočárky nebo vozíčkáře je dnes podchod nepoužitelný. Hodně lidí si na jeho stav stěžuje,“ hájí opravu primátor.

Dnes je přístup do podchodu z Doubské ulice z chodníku, ovšem při východu do ulice 28. října jsou strmé schody. Ty nahradí nové s podestou uprostřed a počítá se i s bezbariérovým přístupem.

„Délka podchodu se zkrátí o osm metrů a směrem k aréně postaví ve stráni šikmý nájezdový chodník o šířce tři metry, na který se kočárky pohodlně vejdou. Chodník bude osvětlený. Rozšíří se také východ do ulice Doubská. Teď tam podchod příliš ústí do silnice a řidiči často nevidí, jestli z něj někdo vychází,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Do části podchodu navíc zatéká, v klenbách jsou trhliny a ve špatném stavu jsou i železniční koleje, které přes podchod vedou.

„Pokud na stavbu nepřispějeme, tak Správa železniční dopravní cesty ten podchod opraví za své, ale už to nebude s bezbariérovým přístupem, novými schody a podchod zůstane v té šíři, v jaké je dnes. Byli bychom sami proti sobě,“ dodal Šolc.