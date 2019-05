Most na průtahu Libercem se stává pro řidiče pastí, hrozí na něm nehody

12:04 , aktualizováno 12:04

Most na průtahu Libercem je poškozený, proto auta nesmí jezdit do odbočovacích a připojovacích pruhů ve směru na Děčín. Omezení ale dostává řidiče do velmi nebezpečných situací. Řada jich už kvůli tomu na průtahu bourala. Riskantní místo zůstane ještě nejméně rok.