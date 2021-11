Finalista SuperStar zkouší soutěž podruhé, po první účasti skončil na ulici

A nedopadl vůbec zle. Jak ale sám říká, tehdejší Nikolas je naprosto odlišná osobnost od současného Nikolase.

„Od malička jsem měl zpěv rád, ale nikdy to nebyla schopnost, kterou jsem měl v plánu rozvíjet. Zájem o hudbu a zpěv ve mně vzbudila až právě první účast v SuperStar 2018,“ vzpomíná Bitkovskij, který už jako malý soutěž sledoval a vždy si ji chtěl zkusit.

„Na casting se tehdy hlásila hlavně moje sestra Natalie, která se zpěvu odmala věnovala, a já tam šel kvůli tomu, že jsem hledal nějaké rozptýlení od učení. A právě až po úspěchu v SuperStar jsem se začal zpívání věnovat naplno,“ pokračuje Bitkovskij a naráží tím na fakt, že před třemi lety skončil mezi 25 nejlepšími zpěváky.

Po účasti v první SuperStar dal dohromady kapelu, začal skládat písničky, naučil se na kytaru a bral hodiny zpěvu.

Zároveň se stal buskerem, tedy muzikantem, který hraje a zpívá pro radost a drobný peníz na ulici.

„Busking je už tři roky moje hlavní obživa. Přivedl mě k němu kytarista z kapely. Nejdřív jsme hráli spolu, já jsem zpíval a on hrál na kytaru. Potom jsem si pořídil vlastní kytaru, abych se mohl doprovázet sám. Momentálně pravidelně buskuji pouze v německém Mnichově, kde jsem i za tímto účelem minulý rok nějakou dobu žil, ale v začátcích jsem dlouho hrál pouze na Václavském náměstí v Praze,“ vysvětluje mladý zpěvák.

A přibližuje, proč se rozhodl přihlásit se do SuperStar znovu. „Před třemi lety pro mě hudba znamenala jenom nějakou výplň času mezi školou, brigádami a trávením času s kamarády. To se po SuperStar 2018 zásadně změnilo. Teď už vnímám, že jsem začal mít v hudbě nějaké cíle a sny.“

Do finále postoupil jako první

A jeho domněnky se potvrdily postupem mezi deset nejlepších zpěváků.

„Účast ve finále je něco, o čem jsem si ani netroufal snít! Mým velkým přáním bylo dojít do semifinále, protože to bylo kolo, do kterého se mi v roce 2018 nepodařilo dostat. To byl pro mě splněný sen a dál už moje plány nesahaly. A možná právě to, že jsem neměl žádné očekávání, nakonec vyústilo v situaci, že jsem byl jako jediný z 20 soutěžících po dozpívání hned poslán do finále, což je zážitek, který do dneška vstřebávám,“ vzpomíná Bitkovskij.

Přesto by v soutěži rád došel co nejdál. „Budu se snažit předvádět co nejlepší výkony a ukazovat lidem různé polohy svého hlasu a vystupování. Nicméně o mé budoucnosti v soutěži rozhodnou pouze a jenom diváci,“ dodává mladík z Liberce.