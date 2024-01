Firma zkoušela vyvézt díly využitelné pro jaderné zbraně, jednatelka vinu popírá

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem firmy NRB – New Rock Bits z Turnova, která podle obžaloby chtěla vyvézt do Pákistánu bez povolení díly využitelné k výrobě jaderných zbraní. Obžalobě kromě firmy čelí i její jednatelka ruského původu Irina Iščuková. Žena vinu popřela. Uvedla, že „nebyla v obraze“, co se týče tohoto obchodu. Soud pokračuje v dokazování.