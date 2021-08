Muž při amnestii odevzdal zařízení, které imituje jaderný výbuch

Pyrotechnici si pro nebezpečné zařízení museli zajet přímo k jeho držiteli na Českolipsko.

„Speciální pyrotechnický prostředek bulharské výroby, který bývalá československá armáda využívala při svém výcviku k imitaci jaderného výbuchu, muž nelegálně přechovával doma,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Fugas, jak se zařízení nazývá, je tlaková nádrž naplněná raketovým palivem. „Iniciace je okamžitá a způsobí efekt hřibu s nohou zespoda. Vypadá to jako atomový výbuch, a když se to ještě nalaborovalo do sudu, který byl naplněný napalmem nebo naftou, tak efekt se ještě znásobil,“ popsal pro TN.CZ Josef Pavinský, vedoucí pyrotechnik v bývalém vojenském prostoru Ralsku.

Právě tam měli původně pyrotechnici fugas odpálit. Nakonec ale své rozhodnutí změnili. Odevzdaný fugas je totiž jediným exemplářem svého druhu v zemi a stane se tak součástí pyrotechnických sbírek.

Přes dvě stě odevzdaných zbraní

Celkem v Libereckém kraji lidé odevzdali 210 zbraní a 4 647 kusů střeliva. Šlo o 132 zbraní kategorie B, které podléhají povolovacímu řízení, o 73 zbraní kategorie C, na které se vztahuje ohlašovací povinnost a o čtyři zakázané zbraně. Mezi ně patří samočinné zbraně, jako jsou například kulomety nebo samopaly.

„Z této kategorie jsme převzali zkorodovaný samopal MP 3008 německé výroby, dva kusy poškozených a nekompletních samopalů vzor PPS 43 SUDAJEV sovětské výroby a útočnou samočinnou pušku ČZ vzor 58. Mezi zbraněmi kategorie B se objevovaly nejčastěji krátké zbraně, a to především pistole vyrobené před koncem druhé světové války“, řekla vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Dagmar Fialová.

Někteří držitelé nelegálních zbraní otáleli s jejich odevzdáním až do posledního týdne amnestie. Během něj policisté převzali 42 zbraní a tisíc kusů střeliva.

„Mezi zajímavé odevzdané kousky patří i tři zbraně domácí amatérské výroby včetně dvou doma upravovaných zbraní tovární výroby a několik kusů polotovarů k výrobě a úpravě dalších zbraní, které objevil syn v místě bydliště svého zesnulého otce - domácího kutila. Přijali jsme i signální zbraň tovární značky HEBEL vzor 1894, kterých je v České republice evidováno jen sedm kusů. Lidé nám odevzdali také sedm tlumičů hluku výstřelů,“ zmínila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Pyrotechnici asistovali při manipulaci s odevzdanými 227 ženijními a 17 průmyslovými rozbuškami nebo dvěma náboji do kanónu.