Šmejdi okrádají seniory po telefonu, liberecký náměstek chce novelu zákona

Jsou perfektně proškoleni, mají příjemný hlas a dokážou člověka na druhé straně telefonu tak zmást, že dotyčný ani neví, na co kývl a na co ne.

Množící se krachy dodavatelů energií přinášejí opět zvýšené riziko toho, že se vám dovolají takzvaní energošmejdi, kteří se snaží po telefonu vnutit nevýhodné smlouvy na nové dodavatele energií. Náměstek primátora Liberce Ivan Langr chce proto do občanského zákoníku dostat novelu, která by smlouvám po telefonu učinila přítrž.

„Spolupracuji na tom s právníky z organizace Frank Bold Advokáti. Návrh naší novely by takové uzavírání smluv po telefonu výrazně ztížil. Už jsem oslovil poslance za Liberecký kraj, aby mi pomohli novelu poslat do legislativního sněmovního kolečka,“ uvedl Langr, pod kterého spadá v Liberci mimo jiné sociální oblast.

Liberecká radnice už před časem vyhlásila na Langrův popud nulovou toleranci vůči šmejdům ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí a Městskou policií. Důvodem je především ochrana důvěřivých seniorů, což je největší skupina lidí, která na podvodné praktiky šmejdů nejčastěji doplácí.

Liberci se díky tomu už podařilo eliminovat počet různých předváděcích akcí po městě, na kterých se podvodníci snažili z důvěřivců vytáhnout peníze za naprosto nepotřebné zboží a podepsáním nevýhodných smluv.

„Spousta šmejdů kvůli tomu začala raději využívat kontaktu po telefonu. Jenže při tom záměrně neřeknou vše, co smlouva obsahuje. Proto náš návrh novely ruší okamžitou platnost takto uzavíraných smluv. Platné by byly, až když by je zákazník podepsal i v listinné nebo elektronické podobě, kterou mu musí prodejce k podpisu povinně zaslat,“ upřesňuje Langr.

Podle něj přitom není na co čekat. V parlamentu se sice mluví o komplexní novele občanského zákoníku, jenže to bude proces minimálně na dva roky, ne-li déle.

„Jsem přesvědčen, že v souvislosti s krachem dodavatelů energií je opravdu na místě rychle zareagovat a včas zachránit třeba některé seniory od dalšího ožebračování,“ upozorňuje Langr.

K uzavření smlouvy stačí ano

Dnes k uzavření smlouvy po telefonu stačí, když klient do sluchátka řekne ano. Přitom ale kvůli sofistikovaně položeným otázkám často ani neví, s čím doopravdy souhlasí.

„Často se stává, že lidé souhlas vysloví nechtěně, omylem. Neporozuměli dobře, na co se jich prodejce na druhé straně telefonu skutečně ptá. Řada otázek je velmi manipulativních, operátoři jsou školeni tak, aby vás zahnali do kouta,“ potvrzuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Prodejce sice musí klientovi poslat do 14 dnů smlouvu, ovšem ta je platná, i když ji dotyčný nepodepíše. Neplatnou se stává pouze tehdy, pokud klient stihne do 14 dnů od telefonátu od smlouvy odstoupit.

„Návrh novely spočívá v tom, že pouhé přitakání po telefonu už by nestačilo. Dokud by klient smlouvu fyzicky nepodepsal, byla by neplatná. Měl by tak čas celou věc v klidu promyslet, případně text smlouvy s někým zkonzultovat. Poctivé obchodníky by to přitom nijak nezatížilo,“ dodal Langr.

Pokud se už někdo dostal do problémů se šmejdy, neměl by váhat se co nejrychleji obrátit na Českou obchodní inspekci nebo organizaci Člověk v tísni. V Liberci pomůže i občanská poradna Déčko nebo Komunitní středisko Kontakt Liberec.