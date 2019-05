O peníze na školku rozhodovaly sekundy, v Hejnicích byli pomalí

„Seděli jsme u počítače od půl druhé, přijímalo se od dvou. Klikali jsme každou minutu, pak každou půl minutu, aby to hned odešlo. Byly to nervy, ale vyplatilo se to,“ říká starostka Šimonovic Leona Vránová.

V Hejnicích naopak tak rychlí nebyli. „Podle všeho, co jsme zjišťovali, tak kdo si žádost nepodal do deseti vteřin od otevření titulu, tak nemá nárok. Sešlo se tam obrovské množství žádostí v součtu za tři a půl miliardy korun, ale ve fondu bylo jen šest set milionů,“ uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Šimonovice tak díky své rychlosti získají na výstavbu školky 33 milionů korun. Hejnice, které žádaly o téměř 52 milionů, skončily pod čarou.

„Jsem opravdu šťastná. Školku v obci nemáme, snažíme se o ni už kolik let. Lidé se k nám stále stěhují, ale novým rodinám školku nemůžeme nabídnout. Je to velký problém. Když to dobře půjde, můžeme začít stavět v září. Školka se třemi odděleními bude v lokalitě Nové Minkovice,“ uvedla starostka Vránová.

Školky sídlí ve dřevostavbách ze 70. let

Teď budou Šimonovice vypisovat soutěž na firmu, která školku postaví. Soutěž vypsali i v Hejnicích, ale podle starosty je možné, že ji zruší.

„Máme ještě jednu žádost v jiném fondu, ovšem tam je podmínka, že se dotace musí prostavět do konce letošního roku. Takže by se muselo hned začít, aby dotace nepropadla. Zatím ale nevíme, zda jsme uspěli. Pokud ne, pravděpodobně soutěž na dodavatele zrušíme a začneme stavět až příští rok za své. Ale uvidíme, s čím přihlášené firmy přijdou. Zatím máme pět zájemců a výsledek soutěže bude známý na konci dubna,“ zmínil Demčák.

I pro Hejnice je nová školka důležitá. Sice na rozdíl od Šimonovic mají teď dvě, ale v budovách ze 70. let minulého století, které jsou především energeticky velmi nevýhodné. Jde o dřevostavby, které už tenkrát byly stavěné jako dočasné. Město počítá s tím, že obě školky sloučí v jednu, čímž ušetří i další náklady.

„Kapacita bude 155 dětí, počítáme i s oddělením pro děti od dvou let. Trošku jsme to naddimenzovali, protože jsme spádovou oblastí i pro část Raspenavy a nechceme se dostat do situace, že bychom za pět let řešili přístavbu ke školce, protože kapacita nestačí,“ dodal starosta.