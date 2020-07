Akvapark v Trojzemí je dva roky zavřený, Poláci ho postavili načerno

Měla to být atrakce, která do polské Bogatyně přiláká milovníky vodních hrátek z celého Trojzemí. Akvapark poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku je hotový už dva roky. I když je naplněný vodou, nikdo se v něm nesmí koupat. Brány do areálu jsou zavřené, skluzavky a tobogány opuštěné a v bazénech se místo lidí koupou jen vodní ptáci a obojživelníci. Bogatyňský akvapark je totiž nelegální, černou stavbou.

I přesto, že na něj šly částečně i dotace z Evropské unie. Místní proto, i když mají pěkné venkovní bazény přímo před nosem, musí jezdit na koupaliště do Čech nebo do Německa, protože v Polsku v blízkém okolí žádné není.

Akvapark byl jedním z hlavních projektů předchozího starosty města Andrzeje Grzmielewicze. Stávajícímu vedení města se zatím legalizace načerno postaveného koupaliště nedaří.

Cena se vyšplhala na 120 milionů korun

„Museli jsme teď zrušit soutěž na provedení inventarizace všeho, co se v areálu nachází a co se tam postavilo a za jaké náklady. Bohužel, do výběrového řízení v hodnotě dvě stě tisíc zlotých (přibližně 1,2 milionu korun) se nikdo nepřihlásil. Soutěž tak budeme muset v nejbližší době znovu vypsat,“ sdělil starosta Bogatyně Wojciech Blasiak.

Inventarizace je přitom prvním krokem k tomu, aby se bazén jako černá stavba nemusel zbourat, ale mohl se v budoucnu využívat. Peněz se v něm utopilo už dost. Původně mělo koupaliště přijít na devět milionů zlotých, ve skutečnosti v něm ale zahučelo rovných dvacet milionů zlotých (zhruba 120 milionů korun).

„Smlouva přitom byla podepsána právě na těch devět milionů. Jsou tam věci, se kterými projekt vůbec nepočítal, jako třeba hotelové pokoje. Naopak ohřev vody, který v projektu je, na koupališti vůbec není. Je to naprosto bezprecedentní stavba. Koupaliště se napustilo vodou z hydrantu, protože zařízení na přívod vody tam nefunguje. Ke stavbě neexistuje žádná dokumentace, stavební deníky, stavební povolení. Prostě nic, na základě čeho se ta stavba vlastně realizovala,“ uvedl Artur Oliasz, předseda městské rady v Bogatyni v rozhovoru pro Polsat News.

Ombudsman potrestal starostu

Ombudsman pro veřejné finance už předchozího starostu Andrzeje Grzmielewicze potrestal tříletým zákazem vykonávat funkci, ve které se rozhoduje o veřejných prostředcích. To Grzmielewicz teď ale stejně nemůže, protože si odpykává ve vězení trest za další kauzu, která má na Bogatyni negativní dopad. Jde o nelegální skládku odpadu, především zdravotnického, který se do města sousedícího s Frýdlantským výběžkem vozil z celého Německa.

Ohledně bazénu zatím nemůže radnice v Bogatyni nic dělat. Případem se zabývá státní zastupitelství i protikorupční policie. Získání dodatečného stavebního povolení bude město stát přibližně dva miliony korun. Pokud se neukáže, že je potřeba investovat ještě do výměny některých věcí, jako třeba filtrů, které jsou dva roky mimo provoz. Už tak musí město platit měsíčně platit v přepočtu sto tisíc korun za hlídání areálu, aby ho nerozkradli zloději a také na poplatcích za elektřinu.



„Je to škoda. Už jsme několikrát jeli kolem a divili se, proč tam mají napuštěné koupaliště a nikde nikdo, na vratech řetěz. Přitom to vypadá pěkně a je to od nás blízko, klidně bychom tam jezdili. Tady takové koupaliště nikde v okolí není,“ okomentovala Jana Konvalinková z Frýdlantska, která do Bogatyně jezdí na nákupy.