Spor asijských obchodníků skončil brutálním útokem, muži hrozí výjimečný trest

Útok se odehrál minulý pátek odpoledne, s podrobnostmi napadení přišla televize CNN Prima NEWS v pondělí.

„Vrchní komisař zahájil trestní stíhání sedmatřicetiletého muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stadiu pokusu. Toho se dopustil tím, že fyzicky napadl muže a ženu, kterým způsobil těžká zranění,“ uvedla Dagmar Sochorová, jablonecká policejní mluvčí.

Podle informací CNN Prima News použil útočník sečnou zbraň, zřejmě sekáček na maso, oba napadené zasáhl podle všeho do hlavy. Záchranáři je následně odvezli do nemocnic. „Na místě jsme zasahovali spolu s policií, jednu osobu jsme odvezli na traumatologii liberecké nemocnice, druhou na chirurgickou ambulanci jablonecké nemocnice,“ informoval Michal Georgiev, mluvčí záchranné služby Libereckého kraje.

Útok se odehrál v ulici, kde napadený pár bydlí. „S ohledem na stále probíhající úkony trestního řízení nebudeme k věci poskytovat žádné bližší informace,“ odmítla situaci blíže komentovat policejní mluvčí.

Hodný člověk, řekl o útočníkovi známý

Reportér CNN Prima News hovořil s obyvateli ulice. Podle nich se vše odehrálo zhruba takto: Muž a žena přijeli autem ke svému domu, zaparkovali poblíž. Pachatel na ně už čekal ve svém voze. Mezi oběma muži se strhla hádka, útočník vytáhl sekáček na maso a zasáhl soka do hlavy. Partnerka napadeného vyběhla z auta a pokusila se svého druha bránit, přitom útočník zasáhl sekáčkem i ji. Pak sedl do auta a z místa ujel.

„Sekl je oba, protože ona nějak řvala,“ řekl reportérovi jeden ze sousedů. První pomoc začal oběma napadeným poskytovat prodavač z blízké večerky, během chvíle byli na místě i záchranáři.

Policisté muže následně vypátrali, údajně se sám přihlásil. „On na ně snad mával, když projížděli okolo,“ řekl reportérovi prodavač z blízkého obchodu, který shodou okolností útočníka zná. „Strašně hodný člověk, to bych do něj vůbec neřekl,“ prohlásil.

Spor o peníze

Motivem útoku byly zřejmě spory o peníze. Útočník se s oběma napadenými velmi dobře znal, ještě donedávna spolu provozovali asijskou restauraci v jablonecké čtvrti Šumava.

„Rozhádali se kvůli financím, on neuměl dobře česky, zatímco oni dva ano, takže všechno vyřizovali. On měl ale pocit, že ho obírají o peníze. Nakonec se ve zlém rozešli, restauraci teď provozoval sám, jak se finančně vypořádali, to nevím,“ řekl reportérovi pod příslibem anonymity člen jablonecké vietnamské komunity, ke které patří i útočník a jeho oběti.

Podle něj majiteli restaurace před časem přišel nedoplatek za elektřinu v řádu statisíců. Po svých bývalých partnerech údajně chtěl, aby dluh vzniklý za jejich společného působení pomohli uhradit. Oni ale odmítli. Jablonecký soud obviněného muže poslal do vazby. Muži nyní hrozí až dvacet let vězení nebo výjimečný trest.