Zdrogovaný polský kurýr ujížděl kradeným BMW, zastavil ho náraz do zdi

Luxusní vůz pocházel z německého městečka Obernburg am Main. Majitel jeho krádež ohlásil v sobotu v půl sedmé ráno s tím, že vůz má zabezpečený GPS lokátorem, a tudíž je jeho pohyb možné sledovat.

„Téhož dne ve tři čtvrtě na tři jsme přijali od ústeckých kolegů informaci o tom, že se odcizené BMW objevilo na hranicích Usteckého a Libereckého kraje a směřuje na Českolipsko,“ přiblížila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Liberecké operační středisko proto okamžitě zmobilizovalo nejbližší hlídky, které na BMW nemusely dlouho čekat. Do několika minut se objevilo v Zákupech. Odtud ho ve směru na Českou Lípu začalo pronásledovat jedno policejní vozidlo, na které řidič kradeného vozu reagoval zvýšením rychlosti a bezohlednou jízdou, při níž předjížděl vozidla přes plnou čáru a vytlačoval je v protisměru ze silnice. „Jen šťastnou náhodou přitom nikoho nezranil,“ poznamenala Baláková.

Od České Lípy mu vyjely naproti další policejní vozy, kterým se snažil vyhnout. Ve vysoké rychlosti přitom zavadil kolem o okraj kruhového objezdu, vozidlo rozkolísal, řízení už nesrovnal a naboural do zdi místní prodejny.

„Po havárii se snažil z místa uprchnout, ale to mu policisté nedovolili a za použití donucovacích prostředků ho zadrželi. Bylo to přesně osm hodin potom, co majitel ohlásil krádež svého vozidla bavorské policii,“ zmínila Baláková.

Poláka si najali neznámí lidé

Policisté zjistili, že šlo o jednatřicetiletého Poláka, kterého si neznámí lidé najali k tomu, aby odcizené vozidlo převezl z Německa do Polska.

„Že je BMW kradené nebylo pochyb, protože mu ho předali nastartované bez klíče s tím, že po cestě nesmí vypnout motor, protože by ho už nenastartoval. Za to mu přislíbili finanční odměnu. V době zadržení byl pod vlivem drog, což prokázal orientační test,“ popsala mluvčí.

Státní zástupce v Bavorsku na muže ještě v sobotu vydal evropský zatykač za účelem předání k trestnímu stíhání do Německa. V úterý rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem o jeho vzetí do předběžné vazby.

„Poté, co český krajský státní zástupce prověří a zdokumentuje právní podmínky jeho předání do ciziny, bude Krajský soud v Ústí nad Labem o tomto muži rozhodovat znovu, a to konkrétně o tom, zda jeho předběžnou vazbu promění ve vazbu předávací,“ zmínila mluvčí.

Teprve v případě, že na něj předávací vazbu uvalí, může být Polák předán německé straně. Tamní státní zástupce v Bavorsku je připraven ho obžalovat ze zvlášť závažného případu krádeže, za který mu v Německu hrozí deset let ve vězení.