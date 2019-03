Polský kurýr havaroval s kradeným vozem, půjde na dva roky do vězení

Polský gang mu předal před chvílí v německém Ahlenu ukradené a nastartované luxusní audi. Bez klíčků jej vyslal na několikasetkilometrovou cestu do Polska, během níž nesměl naverbovaný řidič vypnout motor.

Jenže cesta pro Mateusze Jagielskiho nečekaně skončila v Jablonném v Podještědí, kdy se na něj nalepila policejní hlídka. Zmatkující Polák za chvíli havaroval.

Českolipský okresní soud poslal za podílnictví třicetiletého dosud netrestaného muže na dva roky za mříže. Rozsudek ještě není pravomocný, obžalovaný se odvolal.



„Je to pro mě ponaučení. Pokud nepůjdu do vězení, budu mít práci a můžu splácet,“ řekl obžalovaný Jagielski během hlavního líčení. Od loňského října je ve vazbě.

Přiznal se, že viděl, když dva, údajně jemu neznámí muži, ukradli 25. října loňského roku Audi S8 v hodnotě 2,7 milionů korun. Auto dostal nastartované a bez klíčků, nesměl tedy zastavit a vypnout motor. Za převoz vozu do polského Brunówa měl inkasovat tisíc zlotých (tedy přes 35 tisíc korun, pozn.red.). Jel několik hodin, až v 9:20 dopoledne havaroval v Jablonném v Podještědí.

Škodu musí Polák zaplatit

Znalec škodu při nehodě odhadl na 513 tisíc korun. V kabině bylo také golfové vybavení za 56 tisíce korun. Škodu musí obžalovaný podle rozsudku zaplatit.

„V té době jsem měl práci, ale málo jsem vydělával,“ vysvětlil obžalovaný se základním vzděláním své pohnutky, které jej vedly k tomu, že vyslyšel vábení zlodějského gangu. Činu litoval. „Udělal jsem to, abych ulehčil rodině. Mám dvouleté dítě a musím se o ně starat,“ četla soudkyně slova obžalovaného z přípravného řízení. „Když se vrátím, budu mít práci a budu schopný splácet,“ řekl obžalovaný.

Obhájce požadoval podmínku, případně vyhoštění. Nepodmíněný trest považoval za přísný. „Jednání lze charakterizovat jako ojedinělé selhání. V tomto případě jde o oběť v tíživé životní situaci. Téměř půlroční vazba byla pro obžalovaného dostatečným ponaučením,“ uvedl obhájce Jan Filip v závěrečné řeči.



Obžalovanému hrozily za podílnictví dva roky až šest let vězení. „Zvažovali jsme i uložení alternativního trestu. Nicméně jsme měli po poradě v senátu za to, že je žádoucí tuto trestnou činnost, kdy jsou odcizována velmi drahá auta v západní Evropě a převážena přes Českou republiku do Polska případně dál na východ, eliminovat a potírat,“ zdůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Lucie Homolková.

Organizátory nenašli

Organizátory a zloděje, kteří auto odemkli a nastartovali, se v tomto případě nepodařilo ztotožnit. „V tomto případě to bylo velmi obtížné. Popis těch mužů byl velmi vágní,“ vysvětlil českolipský státní zástupce Libor Šuráň.

Zdaleka nejde o ojedinělý případ. Jen za poslední rok zadrželi policisté na území Českolipska osm převozců drahých aut ukradených v Německu. Naverbovaní řidiči se pak snaží splnit úkol i za cenu bezhlavých honiček. „Tito řidiči jsou velmi nebezpeční svému okolí a stávají se doslova neřízenou střelou,“ varovala před časem českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Případy jsou velmi podobné. Pokaždé se jednalo o drahé auto, za volantem seděl polský řidič a většinou jel i pod vlivem pervitinu, aby zvládl několikasetkilometrovou trasu a nepotřeboval spát. V noci auto zmizelo v Německu a dopoledne bylo zachyceno na Českolipsku,“ popsal státní zástupce Šuráň. Většinu případů převzala německá policie.

Černé audi zastavil až traktor

Při honičce z října loňského roku havaroval zdrogovaný polský řidič, který ujížděl policejní hlídce mezi Cvikovem a Jablonným v Podještědí. Černé audi nezastavilo policistům, kteří chtěli řidiče zkontrolovat. U obce Kunratice u Cvikova se řidič během své nebezpečné jízdy střetl s projíždějícím osobním vozidlem a traktorem. Skončil v cele. „Šlo o jednatřicetiletého Poláka, který byl pozitivní na návykové látky. Policisté zároveň zjistili, že po vozidle bylo ve stejný den vyhlášeno v Německu pátrání,“ řekl tehdy policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Najatí řidiči kradených aut mají na svědomí nebezpečné situace a nehody i na Jablonecku. K jedné z nehod došlo 15. dubna 2017. Řidič černého audi s německou registrační značkou nezastavil policejní hlídce v Loužnici a velmi riskantní jízdou začal ujíždět na Tanvald.

Druhá hlídka se jej snažila zastavit zátarasem z policejního auta, do toho ale řidič naboural a ujížděl dál. Přitom zranil policistu. Zběsilého řidiče zastavila na kruhovém objezdu v Tanvaldu až hlídka, která jej na začátku stavěla. Řidič naboural do služebního auta a zranil i druhého policistu.

Kvůli novému trendu policisté v kraji zesílili kontroly zaměřené na vytipovaná vozidla. „Opatření patrně pomohla, letos jsme v rámci krajského ředitelství policie měli do konce února jen čtyři pronásledování vozidel. Jen jediný případ patrně souvisel s krádeží auta v Německu. Řidič BMW naboural v Oldřichově do viaduktu, ale utekl. Ani za pomoci psovoda se jej nepodařilo dopadnout. Po vozidle pátrala německá policie,“ popsal policejní mluvčí Robovský.