Trhy v Liberci přitahovaly zloděje, chtěli ukrást i kabinku z ruského kola

„Míra agresivity některých lidí významně stoupá. Měli jsme tu i krádeže,“ říká Ondřej Červinka ze společnosti Elset, která trhy v krajském městě pořádá.

Partička zlodějů se do jednoho ze stánků vloupala například 10. prosince. Prolomila zámek, ale v dalším řádění jí zabránila městská policie. Ta na náměstí před radnicí vyjížděla i 16. prosince. Kamery odhalily muže, který kradl diodový řetěz.

„Když se pokoušel sebrat další řetěz, spatřil přijíždějící hlídku. Dal se na útěk a rychle zahazoval, co stihl ukrást,“ popisuje mluvčí městské policie Daniela Bušková. Muž nakonec skončil s pokutou a řetězy se vrátily na své místo.

Následující den si podobně počínali dva mladíci, kteří si z velkého stromu chtěli odnést vánoční výzdobu. „I je jsme odhalili pomocí kamerového systému. Hlídka je zadržela a dostali pokutu,“ dodává Bušková. Vandalům neunikla ani nová dominanta trhů – pětadvacetimetrové ruské kolo.

„Někdo se pokoušel odnést jednu z kabinek,“ vzpomíná Červinka.

Jindy zase opilí fotbaloví fanoušci převrátili stánek zvukařů. „Bohužel zrovna pršelo, a tak nám nateklo do aparatury,“ mrzí šéfa trhů, který musel posílit hlídky. „Loni jsme tu měli hlídače jen o víkendech, letos tu ale byl i přes týden.“

Kolo rozdělovalo Liberec

Pořadatelé jsou ale i přesto s letošními trhy spokojení. „Z mého pohledu to byl nejúspěšnější ročník. Lidí chodily mraky, náměstí bylo každý podvečer plné. Tedy když pominu den dva, kdy bylo ošklivé počasí,“ zamýšlí se Červinka.

Popularitě se těšilo i ruské kolo. Přestože přesná čísla provozovatel neposkytl, podle Červinky se na něm svezly tisíce lidí. „Za kolem jezdili lidé z velké dálky. Nedávno jsem mluvil s paní z Orlických hor, která sem jela jenom kvůli kolu a ptala se mě, jak se sem dostane,“ říká.

Kolo dlouho rozdělovalo Liberec. Především kvůli barevnému blikání. To ale provozovatelé po prvotní kritice omezili a kolo tak převážně svítilo bíle a jen místy problikávalo. I tak ale i po jeho demontáži zaznívaly kritické hlasy.

„Úplně zastínilo vánoční stromeček. Naše děti se vždycky chodily koukat na něj a teď je vůbec nezajímal a koukaly jenom po tom svítícím kole,“ poznamenala Zuzana Chludilová.

„Kolo bych uvítala v jiný čas, ale určitě ne o adventu. Byla bych spíše pro veřejné bruslení. Náměstí je sice malé, ale kdyby se to udělalo u vodotrysků, bylo by to super,“ myslí si Jitka Lukešová.

Má však nejspíš smůlu. Zatímco kolo nestálo město žádné výdaje, kluziště by muselo dotovat. Na bruslích se tak v příštím roce nikdo v centru města nesveze, zato kolo by se mělo vrátit.