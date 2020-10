Parkoviště na sídlištích v Liberci nestačí, řešením mohou být závory

Obyvatelé města teď mohou na webových stránkách Liberce hlasovat, zda s takovým opatřením souhlasí, nebo ne.

„Praxe by byla taková, že lidé s trvalým bydlištěm na sídlišti zaregistrují své vozy do systému a určí, který vůz je ten první na byt. Dnes je totiž běžné, že rodina má dvě i tři auta, která zabírají místa ostatním. Zatímco za první auto by byl poplatek minimální, zhruba 42 korun na měsíc, parkování u druhého a třetího vozu už by bylo mnohonásobně dražší, nejdražší by pak byl služební vůz,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

„Zároveň bychom navrhli přiměřenou taxu pro návštěvy, které chtějí zůstat přes noc. Kamery by zaregistrovaly každé auto, které na sídliště vjede a vyjede z něj a podle toho by se platilo. Snahou je zbavit sídliště třeba služebních aut, která tam nemají přes noc co dělat, nebo to někoho donutí, aby s druhým či třetím autem parkoval jinde.“

Chytré kamery fungují v zahraničí

Podle Šolce nejde o novinku. Chytré kamery se závorami fungují na sídlištích v zahraničí už celkem běžně. Rozpoznají jak vozy stálých obyvatel, tak návštěv. Systém by se navíc mohl upravit pro každé liberecké sídliště zvlášť podle místních specifik.

„Podle kolegů ze Slovenska se systém osvědčil třeba v Košicích nebo Banské Bystrici. Počet aut na sídlištích jim po zavedení kamer klesl o třicet procent a také se tam snížila kriminalita. Je to logické, když vám něco hlídají kamery, zloději nebo vandalové tam tolik nejdou,“ poukazuje Šolc.

Zpoplatněné parkování přes kamery a závory by na libereckých sídlištích mělo být až po 18. hodině večer. Šolc přitom slibuje, že se nikdo nemusí obávat zneužití dat.

„Chápu obavy některých lidí, že jim velký bratr může vadit, protože systém bude vědět kdo, kdy, kde a jak dlouho byl. S tím ale umíme pracovat a ochranu dat dokážeme zajistit,“ uklidňuje náměstek.

Dosud zatím veškeré návrhy na regulaci aut na sídlištích v Liberci selhaly. Jestli uspějí chytré kamery a závory tak není jisté.