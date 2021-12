Lesní vila má nového majitele, chátrající památku opraví spolu s hoteliérem

Koupi vily, kterou i s pozemky a domky pro zaměstnance nabízela realitní kancelář za 24 milionů korun, potvrdil MF DNES nový majitel David Konrád. „Je to krásné prostředí. A ta vila by si zasloužila lepší zacházení, než se jí dostávalo doteď,“ přiblížil důvod koupě Konrád. Konkrétnější ale ve svých plánech do budoucna nebyl.

„Určitě to nechceme nechat chátrat,“ naznačil a zmínil, že na projektu plánuje spolupracovat s majitelem a provozovatelem sítě hotelů Lukášem Pytlounem, se kterým ho pojí roky společné práce. „Společnost na tom má zájem, protože pan Pytloun těmto věcem rozumí,“ dodal Konrád.

Lukáš Pytloun spolupráci na obnově Lesní vily potvrdil a zmínil, že koupi téměř 120 let staré vily inicioval. „Byla to impulzivní koupě. Četl jsem článek v novinách a zjistil, že je v nabídce. Zavolal jsem do realitky a naštěstí to dopadlo,“ přiblížil Pytloun. Podle něj je vila, kterou si v letech 1903 až 1906 nechal postavit továrník Heinrich Liebieg, ikonickou stavbou.

Jaké plány má s budovou, která sloužila také jako zotavovna NSDAP nebo plicní sanatorium, však nepřiblížil. „Je tam víc scénářů a já v tuto chvíli nedokážu říct ani jeden, protože nechci být vůči nějakému zavázán,“ zmínil hoteliér.

Vila je ukázkou kvalitní secesní architektury. Je dvoupodlažní, z velké části podsklepená, s podkrovím v lomené mansardové střeše, nad níž vystupuje zvonička. Do budovy se vstupuje od západu po širokém zámeckém schodišti na rozsáhlou terasu. Původní podoba by měla Lesní vile zůstat i v budoucnu. „Je chráněná, takže určitě půjdeme v mantinelech, co nám úřady povolí. Neplánujeme tam nic, co by narušilo ráz budovy,“ dodal Pytloun.