Odešla legenda pohřebnictví. Každý tu po sobě něco zanechal, říkával Kopal

Kopal byl také provozovatelem soukromého krematoria v Novinách pod Ralskem nebo dlouholetým předsedou Sdružení pohřebnictví v ČR. Pohřebním službám se jeho firma věnuje i v sousedním Liberci.

„Sdružení v jeho osobě ztratilo významnou osobnost, dlouholetého aktivního člena a přátelského kolegu s velkou erudicí v oboru,“ stojí na webu spolku. „Byl velice hrdý na to, že své podniky vedl se svou ženou a syny, kteří dál budou pokračovat a rozvíjet to, co po sobě zanechal,“ dodávají zase internetové stránky Kopalovy pohřební služby.

Kopalova rodina se pohřebnictvím zabývá již 48 let, 33 let pak působí jako soukromá firma. „Jsme tradiční rodinná pohřební služba s praxí sahající až do roku 1975, kdy otec Vlasty Kopalové Mikuláš Juraška začal pracovat v tehdejším pohřebnictví Podniku služeb v Jablonci nad Nisou. Později se k němu přidal Ladislav Kopal, který po revoluci začal v tomto oboru podnikat. V současnosti se do provozu společnosti zapojila již třetí generace rodiny tvořená třemi bratry,“ stojí na webových stránkách firmy.

V roce 2014 řekl Ladislav Kopal v rozhovoru pro iDNES.cz: „Já bych každému přál důstojné rozloučení. Vždyť každý si jej zaslouží. Jsem přesvědčený, že každý člověk tu po sobě něco zanechal. Navíc to pomůže i pozůstalým, rozloučení jim pomůže se s odchodem blízkého člověka vyrovnat.“

Poslední rozloučení s Ladislavem Kopalem proběhne v sobotu 9. prosince v obřadní síni na hlavním jabloneckém hřbitově.

XXL krematorium zpopelní i půltunové nebožtíky (20. února 2021)