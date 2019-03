Krematorium se v Jablonci stavět nebude, nebožtíky zpopelní v Liberci

„Pod petici se podepsalo celkem 389 obyvatel města. Splňovala všechny formální záležitosti, a proto jsme ji na jednání zastupitelstva zařadili,“ uvedl uvolněný člen rady města Petr Klápště.

Podotkl, že záměr na stavbu krematoria již před obdržením petice projednával výbor pro územní plánování a rozvoj města a vydal k němu nesouhlasné stanovisko.

„Argumenty lidí se z velké části shodují s argumenty výboru. Nechceme zavádět novou dopravu do klidné obytné ulice Okružní ani rušit zahrádky, které zajišťují dostatek zeleně a přírodní rozmanitost v oblasti. Místní obyvatelé se zároveň obávají kácení stromů a exhalací z provozu krematoria,“ řekl Klápště.

S plánem na stavbu krematoria přišel majitel jablonecké pohřební služby a též předseda Sdružení pohřebnictví v ČR Ladislav Kopal.

Podle něj by v Jablonci vzniklo něco, co je v souladu s celosvětovými trendy v pohřebnictví. Ve světě je totiž běžné, že každá pohřební služba má svoje vlastní krematorium.

„Jde o to, že když k nám přijdou zákazníci, tak na nás ve všem stoprocentně spoléhají. My chceme lidem zajistit pocit, že všechno, co se děje se zesnulým, dělá jen a pouze naše rodinná pohřební služba. Že se lidé mohou spolehnout na to, že se nedějí žádné nepravosti, nemění se rakve, nepálí se lidi po dvou. Všechny tyhle fámy a nešťastné věci by se v krematoriu odbouraly,“ poznamenal již dříve Ladislav Kopal.

Nejbližším krematoriem pro Jablonec tak po odmítnutí zastupiteli zůstane to liberecké.