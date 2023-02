Krematoria v kraji zdražují. Pozůstalí šetří, vypravují skromnější pohřby

Město Liberec od začátku února zdražuje pohřební služby, které provozuje ve svém krematoriu. Jednotlivé položky jsou dražší o sedm až patnáct procent. Důvodem je patnáctiprocentní inflační nárůst vstupních cen materiálů a energií.

„Není to tak, že bychom chtěli vydělávat více, ale musíme reagovat na ekonomickou realitu. A když je plyn třikrát dražší, tak i naše ceny musí být dražší,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

V některých položkách se nové ceny promítnou v řádu stokorun. Například dříve stálo samotné zpopelnění 2 687 korun, podle nového ceníku to bude 2 990 korun, obě ceny jsou uvedeny bez DPH.

Sedmiprocentní nárůst cen

„Snažili jsme se ceny nastavit citlivě a únosně. Cenu plynu jsme do nich proto plně nepromítli,“ ujistil náměstek, podle kterého by zvýšení cen pozůstalí neměli téměř zaregistrovat. Nový ceník město Liberec již zveřejnilo na svých stránkách.

Ke zdražování musel přistoupit i další provozovatel krematoria v Libereckém kraji. Pohřební služba Memoria zvedla ceny ze stejného důvodu už na konci minulého roku. Podle jejího jednatele Ladislava Kopala vzrostly ceny o zhruba sedm procent.

„Týká se to všech našich služeb,“ dodal Kopal, který zároveň vede se svou společnicí krematorium Likrem v Novinách pod Ralskem. Počet klientů se podle něj nesnížil. „Objednávají si ale skromnější obřady,“ poznamenal Kopal. Krematorium v Novinách pod Ralskem funguje od března 2021 a v té době bylo jediné, které za uplynulých třicet let vzniklo. Měsíční kapacitu má až tisíc těl.

Krematorium vydělává na úpravu hřbitovů

Město Liberec převzalo krematorium do své správy v červenci 2018. Náměstek Šolc je s jeho provozem spokojen. „Provoz krematoria nám vydělá na to, že můžeme udržovat všechny ostatní hřbitovy ve městě v přijatelné podobě, jsou hezké, upravené, čisté,“ sdělil s tím, že budou i nadále pokračovat v menších opravách objektu.

V prvních letech od převzetí krematoria město výrazně investovalo zejména do samotné budovy krematoria. „Konkrétně se jednalo o rekonstrukci střechy, komínů, interiéru budovy a zejména navrácení původní architektonické podoby malé obřadní síně do doby vzniku v polovině sedmdesátých let. V nezbytném rozsahu i do technologií, jako jsou chladicí a mrazicí zařízení a opravy kremačních pecí, které byly po převzetí městem ve velmi špatném stavu po dlouhodobě zanedbané údržbě,“ sdělila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

V nejbližší době chce podle náměstka město investovat například do katafalku. „Je to už historické zařízení a ve vysokém stupni opotřebení. Jeho úprava proběhne počátkem roku 2023 a připravujeme se postupně také na výměnu kremačních pecí,“ dodal Šolc. V roce 2022 město pořídilo také nové pohřební vozidlo za 1,4 milionu korun.

V roce 2020 provedli v krematoriu 1 830 zpopelnění a 577 obřadů. V roce 2021 se v krematoriu uskutečnilo 2 220 zpopelnění a 553 obřadů. Za rok 2022 to bylo 514 obřadů a 1 848 zpopelnění.