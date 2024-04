V liberecké korupční kauze policie obvinila i šéfa Syneru Syrovátka, vinu odmítl

„Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jde o pouhé nedorozumění a že se vše co nejdříve vysvětlí. Z této situace jsem velmi smutný, a to zejména kvůli mým blízkým, ale také všem zaměstnancům skupiny SYNER Group, obchodním partnerům naší skupiny a přátelům, fanoušky Bílých Tygrů nevyjímaje. Už kvůli tomu, že jsem jedním z akcionářů SYNER Group, mě mrzí, že tato situace může vrhat negativní stín na celou skupinu a značku SYNER,“ uvedl Syrovátko v prohlášení.

„Veškerá vyjádření, která je potřeba k tomu sdělovat, jsou v médiích a jsou dohledatelná. Není třeba to doplňovat,“ sdělil redakci iDNES.cz Lukáš Přinda, viceprezident klubu a jednatel společnosti Bílí tygři Liberec. Současně uvedl, že klub vydá oficiální stanovisko.

Liberecký soud už ve čtvrtek rozhodl o vazebním stíhání libereckého podnikatele Josefa Nadrchala a Lukáše Hýbnera z odboru správy veřejného majetku města Liberce. Jsou dvěma ze sedmi obviněných v korupční kauze, která od úterního rána rezonuje libereckou radnicí.

Okresní státní zastupitelství v Liberci podalo návrh na jejich vzetí do vazby z obavy, že by mohli působit na dosud nevyslechnuté svědky, spoluobviněné nebo že by mohli mařit objasňování skutečností závažných pro trestní řízení.

Liberecký hejtman Martin Půta v úterý podal policii vysvětlení a s vyšetřovateli spolupracuje. Ve včerejším vystoupení před novináři konstatoval, že podepsal mlčenlivost.

Rozvětvenou kauzu kriminalisté rozdělili na tři části. Její část se podle ČTK dotýká náměstka primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petra Židka, kterému hrozí až 12 let kvůli podezření z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Státní zastupitelství údajně už dříve naznačilo, že šetří možnou trestnou činnost korupčního charakteru spojenou se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice.

Ve čtvrtek Židek ubezpečil, že aktuálně dál pokračuje v práci náměstka pro statutární město: „Vzhledem k příslibu mlčenlivosti a probíhajícímu vyšetřování nemohu jakékoliv dotazy ohledně zásahu Policie ČR dál komentovat.“