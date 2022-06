Plánovaná cena za pavilon v turnovské nemocnici roste o desítky milionů

Situaci komplikuje mimo jiné i zdražení na stavebním trhu. Rozpočet stavby se zvedl o několik desítek milionů.

„Je to přepočítané na 170 milionů,“ potvrdil starosta Turnova Tomáš Hocke. Stavební práce by podle nových cen měly vyjít na 145 milionů, přístrojové vybavení na 21 milionů. Ještě loni přitom nemocnice počítala s částkou 100 až 120 milionů.

Část nákladů by mohlo pokrýt financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Starosta doufá, že budou vypsány dotace cílené na centra urgentní medicíny.

Kromě toho by se na stavbě mělo podílet finančně i město Turnov, které je akcionářem Krajské nemocnice Liberec (KNL), pod kterou Panochova nemocnice spadá. Dalšími akcionáři jsou Liberecký kraj a město Frýdlant, jehož nemocnici má KNL rovněž ve správě.

Podle mluvčího krajské nemocnice Václava Řičáře závisí rozvoj nemocnic v Turnově i ve Frýdlantě na tom, zda bude dostatek financí.

„Díky velikosti liberecké nemocnice mají ale větší šanci dosáhnout na dotace,“ uvedl Řičář. Stále také platí původní podmínka, a to zahájení stavby Centra urgentní medicíny (CUM) v liberecké nemocnici.

V Turnově propojí ambulanci s oddělením ARO

„Liberecké centrum je momentálně priorita, na které závisí rozvoj zdravotnictví v celém kraji,“ uvedl mluvčí KNL.

Stavba centra v Liberci měla začít už letos, nemocnici se ale nepodařilo vysoutěžit dodavatele. Kvůli zdražování materiálu i energií se vítěz nevešel do maximálního limitu 2,2 miliardy a nemocnice tak soutěž bude vypisovat znovu. Stavět KNL začne nejdříve příští rok.

Plánovaná dostavba traktu turnovské nemocnice by měla propojit ambulantní křídlo s částí nemocnice, která slouží jako ARO, směrem ke střední zdravotnické škole.

„Takzvaný pavilon TA by se dočkal zásadní rekonstrukce oddělení intenzivní medicíny, s tím je spojeno také rozšíření akutní péče o další lůžka,“ upřesnila mluvčí Turnova Marcela Jandová.

Nový pavilon urgentního příjmu by spojil interní a chirurgické oddělení. „Při příjmu by tak pacient dostával komplexní péči, aniž by se musel sám rozhodnout, na které oddělení se s obtížemi vypravit. Zrychlil by se tak rovněž příjem akutních případů,“ dodala Jandová, podle které se jedná o směr, kterým se moderní medicína ubírá nejen v České republice.

Místo pětilůžkových pokojů dvoulůžkové

„Společně s dostavbou by v dalších patrech budovy vznikl nový prostor pro ambulance. Díky novému traktu by došlo k posílení oddělení IBD, které se zabývá nespecifikovanými záněty střev, vystavěn by mohl být menší zákrokový sál,“ pokračovala Jandová.

V plánu rozvoje nemocnice je výstavba ještě jednoho pavilonu označovaná jako TX. Náklady na jeho postavení se odhadují na minimálně 220 milionů korun a jeho výstavba začne poté, co se dokončí pavilon urgentní péče.

„Výstavba je zvažována kvůli dalšímu možnému rozšíření intenzivní péče. Případně by se díky rozšíření zvýšil standard pro pacienty turnovské nemocnice, kteří momentálně sdílí pokoje až po pěti. Do budoucna by mohlo dojít k úpravě na dvoulůžkové pokoje,“ uvedla mluvčí města.