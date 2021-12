Liberecká nemocnice hledá stavitele pavilonu urgentní medicíny za 2 miliardy

„Připadá mi, že nyní dáváme to děcko v kolébce nebo v nějakém košíku do proudu a teď, ať plave,“ vyjádřil se ředitel.

Stavební firmy se mohou do výběrového řízení přihlásit do 18. ledna. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře je hlavním kritériem výběru nabídková cena. Nepřekročitelný limit je 2,2 miliardy bez DPH. Podle Petra Moose, který projekt vede, nemají obavy, že by se kvůli omezené ceně dodavatel nenašel.

„Původně jsme měli limitní cenu 1,99 miliardy, a když jsme zkoumali, jaký je vývoj v cenách stavebních prací u zdravotních staveb, tak jsme došli k názoru, že těch 200 milionů navíc pokrývá tento pohyb,“ vysvětlil Moos.

V ceně je i parkovací dům. „Počítáme, že koncem února bychom měli dostat všechny nabídky,“ dodal Moos. Se samotnou výstavbou centra by se pak mělo začít v druhém čtvrtletí příštího roku. Hotovo by mělo být v roce 2025.

Kromě ceny za stavební práce jsou do projektu zahrnuty i náklady ve výši zhruba jedné miliardy na vybavení a přípravu projektu, přeložky sítí, výkupy pozemků, změnový management a pořízení přístrojů. Projekt Modernizace KNL připravuje nemocnice už více než deset let.

Šestipatrová budova bude sdružovat jednotlivé obory urgentní medicíny. „Celé je to propojeno tak, aby se pacient s lůžkem pohyboval co nejméně. Aby ta zátěž pro pacienta byla co nejmenší. Logistika od přijetí pacienta až po jeho propuštění je to nejkvalitnější, co jsme mohli dát dohromady,“ uvedl Moos s tím, že liberecká nemocnice se tak stane vzorem pro celou republiku.

Parkovací dům pojme přes tři sta aut

Jako první plánuje nemocnice stavbu parkovacího domu pro 330 aut. Důvodem je energocentrum, které v něm bude umístěné a má zásobovat celý areál. Teprve až na něj bude napojena celá nemocnice, začne stavba samotného areálu. Budou tam operační sály, laboratoře i lůžkové oddělení. Podle Moose projekt počítá i s novým heliportem, který by měl být na střeše centra.

Objekt bude mít na délku zhruba 120 metrů a na šířku 40, vysoký bude 27 metrů. Autorem návrhu je společnost SIAL Architekt a inženýři. Stavba bude financována z několika zdrojů. Největší část pokryje úvěr, který si vezme Liberecký kraj coby hlavní akcionář.

„Momentálně hledáme vhodnou banku, která nám 1,3 miliardy na pokrytí nákladů na výstavbu půjčí,“ potvrdil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Na financování se bude podílet i sama nemocnice a ostatní akcionáři, tedy města Liberec a Turnov. Podle Moose usiluje nemocnice o získání dotace na tento projekt.