Strážníků v Jablonci je málo a stárnou, pomoci mají i peníze navíc

Strážníků v Jablonci je 44, ale z toho dvě ženy jsou na mateřské dovolené. Ideální stav je 50 zaměstnanců. Podle ředitele městské policie Michala Švarce někteří odešli do nově vznikajících městských policií ve Frýdlantě či Harrachově.

„Náš sbor také stárne, máme velké zastoupení strážníků, kteří se blíží k věku padesát plus. Když si vezmete náplň jejich činnosti, kdy jsou venku, na chodníku, na ulici, sedm dní v týdnu za všech klimatických podmínek, tak se to za nějakých dvacet třicet let výkonu služby odrazí na jejich zdraví,“ upozornil Švarc.

Dodal, že je to ovšem problém řady obecních policií po celé republice. „Je proto spousty městských policií, které nedokážou zajistit nepřetržitý výkon služby. Spousta z nich rezignovala na výkon dvacet čtyři hodin denně a poskytují svoji činnost jenom v denní době, nemají dostatek personálu, aby v místě byly neustále,“ podotkl šéf strážníků.

Svízel mají řešit například postupně vyplácený náborový příspěvek 150 tisíc korun, nabídka bydlení v městských bytech nebo víc volna. „Máme připravený program, který obsahuje pobídky pro nové strážníky a sociální benefity pro stávající, aby neopouštěli naše řady,“ dodal ředitel. Všechny tyto pobídky už schválili zastupitelé.

Zajištění nových pracovníků si Švarc slibuje také od nového oboru zaměřeného na policii, vězeňskou službu a státní správu, který v příštím roce otevře jablonecká Střední škola řemesel a služeb. Zájemcům o práci strážníka by podle něj mohlo město nabídnout stipendia.