Výstava Křehká krása očekává návrat návštěvníků, zve na vánoční ozdoby

Na veletrhu, který potrvá až do neděle, se představí na čtyřicet výrobců perlí, bižuterie, skla nebo vánočních ozdob.

Na letošek si organizátoři připravili několik novinek. Festival vánočních ozdob představí významné výrobce českých skleněných vánočních ozdob, na několika stáncích bude představen nový koncept „oděv a doplněk“ a bohatší bude i program, v němž své techniky představí špičkoví výrobci ve svém oboru.

K vidění bude malování foukaných tvarů, výroba lampových figurek, pojízdná sklářská pec a další. K vystavovatelům letos nově přibyla například Sklárna Harrachov nebo několik drobnějších sklářských či bižuterních ateliérů.

Loni přišlo na výstavu kolem osmi tisíc lidí, letos předseda Svazu výrobců skla a bižuterie a pořadatel Pavel Kopáček doufá, že bude návštěvnost vyšší.

„Chceme se vrátit ke třinácti a půl tisícům, jako jsme měli před covidem, ale víme, že to nepůjde. Protože podle informací, které máme, jsou akce tohoto typu minus třicet procent. Budu spokojený, když se dostaneme na deset tisíc,“ vysvětluje Kopáček.

Davy lidí, které už první den dopoledne zaplnily hlavní sál i přilehlý amfiteátr, vypadají slibně. I podle jedné z prodávajících, Jany Kotůlkové z firmy JK3bijoux, je zájem veřejnosti větší než loni touto dobou.

„Určitě je tady výrazně více lidí než loni. My jsme se na akci velmi připravovali a velmi těšili. Pro nás výrobce je to velký svátek a řekla bych, že lidé jsou po těchto věcech hladoví,“ komentuje živnostnice.

Stejně jako všechny ostatní bižuterní výrobce i jejich podnik ovlivnila pandemie. „Stálo nás to sice investice, ale podařilo se nám najít způsob, jak se udržet na trhu. Pomohl komisní prodej,“ popisuje Kotůlková, která doufá, že se jim stejně podaří zvládnout i současnou energetickou krizi. „Zatím se snažíme cenově zůstat stabilní, protože víme, že jsou to zbytné věci. Ale cítíme to v dodávkách materiálů,“ svěřuje se živnostnice.

Skončilo pět firem

Podle Kopáčka se i řada dalších firem dokázala s pandemií vypořádat. „Na Jablonecku skončilo pět firem. Je to marginální počet. Jedna skončila kvůli krachu Pietro Filipi, dvě firmy skončily spíše proto, že neměly nástupnictví, a dva malí živnostníci zavřeli,“ vypočítává předseda. „Byli jsme dole o padesát procent, ale už to jde nahoru,“ dodal.

Po celou dobu konání přehlídky bude otevřeno také nové bižuterní centrum Křišťálový ráj, které se nachází přibližně sto metrů od vchodu na výstaviště. To nahradilo podobné centrum Palace Plus u mšenské přehrady.

Partnerem výstavy je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které návštěvníkům Křehké krásy nabídne jednorázové zvýhodněné vstupné. Novým hlavním partnerem se stalo Statutární město Jablonec nad Nisou. Vstupné na Křehkou krásu 2022 je 100 korun pro dospělé, 80 pro seniory, děti do patnácti let mohou v doprovodu rodičů přijít zdarma.