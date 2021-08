Křehká krása slaví jubileum, nezastavila ji povodeň ani nižší podpora státu

Pandemie covidu, vyplavené výstaviště a méně peněz. Přípravy na jubilejní ročník prodejní výstavy Křehká krása dokázaly letošní okolnosti pořádně „zpestřit“. Přesto se už podesáté opět v jabloneckém Eurocentru a blízkém okolí prodávají, předvádějí i vyrábějí šperky a další ozdoby. Letos se na Křehké kráse představí kolem čtyřiceti výrobců.

Výstava Křehká krása se koná do neděle 15. srpna. Ještě před několika dny ale organizátoři řešili škody, které ve výstavním areálu před měsícem způsobily přívalové deště. Podle předsedy pořádajícího Svazu skla a bižuterie Pavla Kopáčka bylo nutné opravit výtah, elektroinstalaci a vzduchotechniku.



Další ránou byla menší částka, kterou měli pořadatelé k dispozici. „Pro mě je velkým zklamáním, že stát se k tomuto tématu zatím nepostavil a podpora Křehké krásy je letos nižší,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.

„Dříve jsme dostávali od CzechTourismu dvě stě tisíc, což byla polovina rozpočtu. Změnil ale podporu regionů a letos jsme dostali 41 tisíc,“ vysvětlil Kopáček. Podle něj si tak nemohli dovolit například rozšířit areál a museli zdražit vstupné. Bižuterní průmysl přitom covid zasáhl velmi citelně a některé rodinné firmy skončily úplně.



Podle místopředsedy Svazu Milana Kohouta je situace horší než během krize v roce 2009. „Zaprvé se velmi omezil zahraniční obchod, zmenšila se poptávka. Protože, když se nekonaly žádné akce a nebylo kam chodit, tak lidé doplňky nepotřebovali,“ vysvětlil Kohout. Podle něj došlo v některých případech až ke stoprocentnímu úbytku. „Pro firmy to bylo velmi strastiplné a některé menší rodinné podniky skončily úplně,“ dodal.

Chybějí zahraniční turisté

Problém je také úbytek zahraničních turistů, kteří tvoří významnou klientelu například pražských obchodů. V poslední době se ale podle něj začínají objevovat náznaky, že by se situace mohla pomalu vracet k normálu.



„Jsme rodinná firma, máme osmnáct zaměstnanců a loňský rok byl pro nás zabijácký,“ svěřila se majitelka jablonecké firmy JSB bijoux Jitka Baláková, která prodávala jejich výrobky v jednom ze stánků na výstavišti.

„Všechny obchody, kam jsme dodávali, byly zavřené. My jako podnik jsme ale zavření nebyli. Ale přežili jsme to,“ dodala. Také oni čekají na rozvolnění opatření, které by vrátilo do Prahy turisty. „Zatím děláme vše pro to, abychom nemuseli propouštět,“ poznamenala s tím, že by pak bylo složité zaměstnance zase shánět.



Výstava Křehká krása i letos nabízí prezentaci vybraných technik zpracování skla a bižuterie, na místě je mobilní sklářská huť a tvůrčí dílny zejména pro děti. Novinkou je podle organizátorů i odborný program. O módních trendech bude hovořit ambasadorka výstavy, známá česká návrhářka Beata Rajská.

Součástí akce bude také prezentace ruční výroby českého skla, která usiluje o zápis do seznamu UNESCO. „Jedná se o ucelenou expozici, která popisuje mezinárodní projekt,“ dodal Kopáček. K vidění budou i perličkové ozdoby firmy Rautis, která je v UNESCO od roku 2020.

Jak připomněli pořadatelé, při vstupu na výstavu je nutné dodržovat protiepidemická opatření, jako je ukončené očkování nebo potvrzené testy. Na místě bude možné si zakoupit samotesty.