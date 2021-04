Peníze na kulturu nebudou, v Jablonci zrušili dotační program

Radnice ale slibuje, že až se uvolní protiepidemické zákazy, kultura zase podporu dostane.

Do dotačního programu na podporu celoroční činnosti v kultuře přišlo 28 žádostí od pořadatelů, kteří dohromady chtěli více než tři miliony korun. V dotačním programu na podporu kulturních akcí nebo jejich cyklu podalo 24 subjektů 44 žádostí za téměř dva miliony korun.



Náměstek primátora David Mánek řekl, že rozhodnutí zrušit dotační program nebylo vůbec jednoduché.



„Už loni jsme byli nucení v souvislosti s pandemií, nouzovým stavem a očekávanými výpadky příjmů do rozpočtu dotační programy na podporu kulturních i sportovních akcí zrušit. Peníze zůstávají na odboru humanitním a v případě, že to covidová pandemie dovolí a bude možno pořádat akce, tak si subjekty požádají a prostředky na podporu od nás získají,“ sdělil Mánek s tím, že peníze se přesunou do rezervy nazvané Covid.



Podle vedoucího oddělení kultury a sportu jablonecké radnice Miroslava Šourka přesunutí peněz do rezervy umožní bez problémů podpořit akce, jež se budou moci konat.

„Současně budeme mít určitou kontrolu nad tím, aby město přispívalo jen na ty akce, které nebudou vzájemně kolidovat ani mezi sebou, ani s těmi, jejichž pořadateli budou městské organizace. Současně subjekty nebudou muset žádat o změny již uzavřených dotačních smluv,“ doplnil Šourek.