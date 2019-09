Jablonec pohřbil plány na pavilon u přehrady, architekt s městem končí

Jelikož za minulé garnitury Stolínova vize vyvolala mezi lidmi obrovskou kontroverzi, radnice se rozhodla, že o tom, co má stát na místě plovárny z roku 1927, rozhodne architektonická soutěž.

Architekta Stolína verdikt rozzlobil. Říká, že město pohrdlo návrhy jeho studia.

„Není to však škoda pro mě, ale pro Jablonečany. Měli skvělý návrh, který mohl mít velký architektonický úspěch, a teď nemají nic,“ svěřil se MF DNES Stolín. Podotkl, že už s Jabloncem nechce mít nic společného.

„Chtěli mě dokonce do poroty na tuhle novou soutěž, ale odmítl jsem. Neplánuji se ani do soutěže přihlásit, jelikož neplánuji pro Jablonec už nikdy nic. Je to pro mě uzavřená kapitola a nemíním s tímhle městem ztrácet čas,“ dodal architekt.

Náměstek primátora Jakub Chuchlík upozornil, že architektonická soutěž má odblokovat bezvýchodnou situaci.

„Sluneční lázně byly předmětem mnoha sporů, bylo to hodně medializované téma a myslím, že se to celé vyhrotilo nad význam té věci. Půlka lidí návrh pana Stolína nenávidí, druhá polovina by ho na přehradě chtěla. A my ho buď můžeme tlačit na sílu a dost lidí naštveme, anebo k tomu přistoupíme tak, že se z celé té diskuze poučíme a vezmeme si z ní všechny výhrady. Zvolili jsme druhou cestu,“ vysvětlil Chuchlík.

Podle městského architekta Davida Pavlišty je v zadání soutěže vypíchnuto, aby se autoři snažili vystihnout na Slunečních lázních duch plovárenské atmosféry.

„Aby tam byla taková ta nálada Rozmarného léta, kterou všichni asi cítíme a patří to k tomu místu. Ovšem dostat do nové stavby tento nostalgický pocit bude výzva a může to být složité,“ řekl Pavlišta.

Je třeba dodat, že soutěžící budou řešit nejenom samotný areál lázní, ale i jejich blízké okolí. Stihnout to musí do 15. listopadu, kdy je uzávěrka soutěže.

Ministerstvo lázně za památku neprohlásilo

V minulosti se proti Stolínově návrhu, jenž vzešel bez architektonické soutěže, psaly petice. Byly i neúspěšné snahy dostat prvorepublikovou plovárnu mezi kulturní památky. Nabízí se otázka, zda město nechce vítězný návrh či návrhy předložit k hlasování lidem, aby se bouřlivým debatám předešlo. Odpovědí je ne.

„Odborná porota soutěže by měla být dostatečně kompetentní orgán s dostatečně velkou váhou a potřebnou argumentací. Tak, aby uměl vítězný návrh obhájit před investorem i veřejností,“ doplnil David Pavlišta.

Náměstek Jakub Chuchlík je přesvědčen, že to celé může být velmi ošemetné. „Často se hodnotí jen podle obrázků a vizualizací na internetu, což je velmi zavádějící,“ podotkl.

Ministerstvo kultury dříve už dvakrát rozhodlo, že populární Sluneční lázně jsou účelovou stavbou bez jakýchkoliv architektonických hodnot. Podle exprimátora města Petra Beitla mělo minulé vedení radnice ambici, aby u přehrady vyrostlo něco, co bude mít architektonickou hodnotu.

„Projekt bohužel narazil na konzervativní část obyvatel, ale má od začátku podporu celého poradního sboru architektů. Dělali jsme několik setkání i se signatáři petice, nikdy nezazněly významné námitky proti projektu,“ řekl loni Beitl.

Navržený Stolínův pavilon měl být atriový dům s terasou, přístupný ze tří stran. Na něj měly navazovat venkovní dřevěné prvky. Ty měly sloužit k pořádání kulturních akcí anebo jen k sezení či opalování. V přízemí mohla být malá restaurace. Srdcem celého domu byla zahrada osázená listnatými stromy.