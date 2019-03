Poláci s baťůžky si tipují techniku, lidem na Frýdlantsku pak mizí traktory

Naposledy zmizel traktor i s cisternou z Horní Řasnice minulý týden. Podobný případ je známý i z Krásného Lesa, kde byl jeden ze strojů nalezen v Polsku havarovaný a druhému zbyl jen přívěs, rovněž odstavený kousek za hranicemi.

„My jsme přišli celkem o čtyři traktory. Dva nám ukradli a dva shořeli, když někdo zapálil úmyslně autodílnu na Andělce. Nejde ale všechno svádět jen na Poláky,“ uvedl Václav Kořínek ze zemědělského podniku Grain ve Višňové.

Podle starosty Habartic, které leží přímo na hranicích s Polskem, by pomohlo, kdyby policie byla razantnější.

„Chodí k nám Poláci tipaři. Dělají, že jsou turisté, batůžek, svačina, ale přitom mají mobily a fotí, co by stálo za zcizení. Tip pošlou zlodějům a v noci si pak pro to někdo přijde. Dělo se to i vedle v Německu, ale tam policie proti tipařům zakročila. Tvrdě kontrolovala doklady, kdo je neměl, dostal pokutu. Tak dlouho ty důsledné kontroly dělali, až teď mají klid. U nás ta represe chybí,“ řekl starosta Stanislav Briestenský.

Farmáři zlodějům práci ulehčují

Policie ale namítá, že represe nejde dělat donekonečna a že je hlavně věcí majitelů, aby své věci řádně zajistili před krádežemi.

„Často zjistíme, že třeba ukradená zemědělská technika nebyla ani zamčená, ani v garáži, ani v ní nemají GPS nebo kameru, prostě nic. Je hlavně věcí majitelů udělat vše pro to, aby možnost krádeže co nejvíce eliminovali. To ovšem neznamená, že bychom nespolupracovali i s polskou policií a ty případy neřešili,“ uvedl Kurt Malina, vedoucí územního odboru Policie České republiky.

Podle Kořínka ale trápí zemědělce na Frýdlantsku i další problémy. „Někdo nám střílí na krávy, úmyslně ničí oplůtky, krade nám stromky ze sadů, dvakrát nám ukradli vrata, dochází i k úhynům zvířat. Policie se činí, ale nikdy nikoho nedopadla,“ poukazuje Kořínek.

„Před dvěma měsíci nám někdo otrávil pět krav v Předláncích. U všech byly zjištěny vysoké dávky močoviny. A nejsme sami, dochází tu i k úhynu ovcí, koní nebo koz také u jiných zemědělců,“ popsal ekonom Grainu Vojtěch Sejkora.

Uhynulá zvířata bez známky likvidují obce

Podle ředitele Krajské veterinární správy Romana Šebesty ale nejsou žádné signály, že by zvířata někdo záměrně trávil.

„Zvýšená močovina spíš ukazuje na to, že zvířata nebyla správně krmena, je to špatnou senáží. Neumím si představit, že by dnes někdo sháněl močovinu a trávil s ní dobytek,“ řekl Šebesta.

Připustil však, že k úhynům dobytka na Frýdlantsku dochází. Problém s tím pak mají často i obecní úřady, které musí platit náklady za kafilérii.

„Stává se, že se najde neoznačený uhynulý kus dobytka. Majitel jim vezme známku, aby nešlo poznat, komu patří, a pak to jde na vrub nám. Je to nehoráznost,“ zlobí se starosta Dolní Řasnice Marek Kratochvíl.

Zkušenosti obcí potvrzují i samotní veterináři. „Bohužel, je to dnes trend. Je tu spousta chovatelů bez odbornosti, kteří hledají způsob jak ušetřit. A kafilerie je drahá. Máme případy, kdy uhynulé kusy chovatelé zapírají nebo je potají zahrabávají, je to trestuhodné. Bohužel, pokuty jsou takové, že nejsou pro dotyčné žádnou výstrahou,“ sdělil Šebesta.