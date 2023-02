V Chrastavě začala demolice ubytovny Kovák, první cihlu shodil starosta

Demolici vybydlené ubytovny, která stojí u sjezdu silnice I/13, symbolicky započal senátor a starosta města Michael Canov (SLK). Vlastním vojenským krumpáčem shodil jednu z cihel rozpadající se budovy.

„Nastává počátek toho, o co usilujeme již dobrých deset let. V lednu roku 2010 byl tento dům vystěhován, neboť tady už byly podmínky nevhodné pro život, ale s tehdejším majitelem domu to jinak nešlo,“ prohlásil Canov.

Kovák vyrostl v Chrastavě v letech 1976 až 1978. Sloužil jako ubytovna pro polské dělníky. Od první poloviny devadesátých let fungoval coby internát pro učně, ale postupně chátral. Následně si ho vyměnilo několik majitelů.

V současnosti patří budova i s pozemky společnosti Lidl, která zde postaví supermarket. Nejdřív ale musí zmizet torzo ubytovny.

„Na demolici máme dva měsíce. V tuto chvíli zajišťujeme oplocení, následovat bude čtrnáctidenní příprava, to znamená odstrojení budovy nebo třeba vytyčení inženýrských sítí,“ zmínil Roman Tureček, vedoucí demolic společnosti PB Scom z Hranic na Moravě.

Těžká technika se do Kováku pustí za zhruba dva týdny. „Bourat budeme demoličním strojem, který váží 80 tun a může mít dosah až 33 metrů. Na konci ramene jsou demoliční nůžky, kterými to budeme postupně stříhat,“ popsal průběh demolice Tureček.

Pokud vše půjde podle plánu, nový supermarket vyroste na místě někdejší ubytovny do konce roku, případně na začátku roku příštího.