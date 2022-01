Nová vozidla chemiků ustojí i zásah střelou, vývoj trval přes deset let

Vojáci tak už nebudou odkázáni na zastaralé a nevyhovující transportéry ruské provenience.

„Nová vozidla obsahují veškeré přístroje ke zjišťování radioaktivních i chemických látek. Obsahují také soupravu pro odběr vzorků. Vozidlo s přívěsem je vybaveno i robotem, který umožňuje průzkum určitých prostor, kde není potřeba vysílat lidskou sílu,“ uvedl velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Martin Fokt.

Největší přínos v obměně vozidel vidí v jejich automatizaci a obslužnosti. Automobily se podle něj řadí ke špičce v oblasti radiačního a chemického průzkumu.

Vozidla mají řadu vylepšení. Například díky moderním komunikačním prostředkům je posádka schopná nejen rychle varovat ohrožené bojové jednotky, ale informace se rovněž automaticky zasílá ke zpracování na vyšší stupně velení.

Zároveň by měly být nové vozy bezpečnější. „Kabiny vozidel jsou balisticky chráněny proti střelám a obě vozidla jsou vybavena věžovou stanicí s kulomety,“ vysvětlil velitel.

Navíc vojáci uvnitř nemusí pracovat v ochranných maskách, protože se kabina dokáže hermeticky uzavřít. Součástí vybavení je také nezávislá meteostanice a samozřejmě moderní maskování.

Celkem bude mít liberecký pluk k dispozici postupně čtyřicet souprav, tedy osmdesát vozů a závěsných vozíků.

Dosud chemici používali sovětské transportéry z šedesátých let a chemické land rovery z devadesátých let. „Ty jsou už ale těžko provozovatelné. Nesplňují normy a nedají se na ně sehnat náhradní díly,“ dodal velitel.

Vývoj trval 14 let

Obměna vozové techniky je součástí rozsáhlé modernizace armádního vybavení. Vývoj na prototypu obrněných vozů byl zahájen už v roce 2008 a vojenský výzkumný ústav na něm od počátku spolupracoval s libereckými chemiky. Vojskové zkoušky splnily vozy loni a armáda je zařadila do své výzbroje.

„Liberečtí chemici jsou první, kteří nová vozidla převzali. Postupně budou vybaveny všechny jednotky armády, specificky průzkumná chemická družstva. Všechno by to mělo skončit do poloviny příštího roku,“ uvedl náčelník generálního štábu Armády ČR Aleš Opata.

Kdy budou nové vozy poprvé nasazeny do akce, ještě náčelník netuší. „Vojáci projdou výcvikem, který je poměrně komplikovaný, protože se jedná o sofistikovanou techniku. Jestli to bude trvat půl roku nebo rok, nedokážu říct,“ sdělil Opata.

„Pro nás je zásadní, že vojáci dostávají materiál, jaký si zaslouží, a že armáda dokáže definovat, jakou techniku přesně potřebuje,“ doplnil.

Náčelník také vyzdvihl skutečnost, že se jedná o vozidla vyvinutá a vyrobená v Česku. „Všichni vidíte, jakým způsobem se dynamicky vyvíjí bezpečnostní prostředí a vždy je dobré mít technologii a výrobní kapacitu doma,“ vysvětlil Opata. Vozy využívají podvozky Iveco, na které jsou umístěny nástavby vyvinuté vojenským ústavem.