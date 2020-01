Česká Lípa letos utratí skoro miliardu, musí opět sáhnout do úspor

Stejný scénář nastal i v roce 2019, kdy se schodek miliardového rozpočtu musel dorovnávat 200 miliony z úspor.

„V rozpočtu máme finance na velké investice, jako je rekonstrukce Jiráskova divadla, Kounicova domu, Škroupova náměstí, koupaliště i pojišťovny, ale nezapomínáme ani na školy nebo komunikace. Dotační programy ještě posilujeme o zhruba milion korun. Snažíme se šetřit tam, kde to jde, a zároveň ušetřené peníze zpět investovat ve prospěch našich občanů,“ komentovala starostka České Lípy Jitka Volfová.

Městu přitom rostou příjmy, pro letošní rok se počítá s jejich navýšením o 3,3 procenta, tedy 23,5 milionu korun navíc. Zároveň lehce klesají výdaje, pro letošek to bude o šest milionů méně.

„Snažili jsme se co nejvíce omezit provozní výdaje, ačkoliv je to složité, protože v rozpočtu samozřejmě musíme počítat například s navýšením mezd a platů zaměstnanců,“ posteskla si starostka.

Velké výdaje městu způsobí například autobusová doprava. Firmě BusLine zaplatí Česká Lípa o pět milionů více než loni, tedy celkem 55 milionů korun.

Na investice do rozvoje města půjde letos čtvrt miliardy korun. Mezi největší položky patří rekonstrukce Jiráskova divadla, na kterou je vyčleněno 30 milionů korun, a také pokračování projektu zateplení ZŠ na Ladech v hodnotě 73 milionů korun.

Velké částky spolknou také další projekty, jako je bezmála dvacetimilionové zateplení MŠ Na Výsluní, dokončení novostavby pavilonu F v ZŠ Speciální Jižní za 14 milionů a revitalizace vstupu do Kulturního domu Crystal za 12 milionů.

„Zajímavé jsou také projekty, které chceme v příštím roce začít připravovat. Sem patří například lávka na Kopečku, lávka v ulici 28. října nebo chodník v Dobranově a také cyklostezka z České Lípy do Nového Boru. Projektově chceme také začít připravovat nové koupaliště, jakmile to zastupitelé odsouhlasí,“ doplnil českolipský místostarosta Martin Brož, do jehož gesce spadají městské investice.