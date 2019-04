Vedení České Lípy odmítlo partnerství s Rusy, obrátilo se na Žitavu

„Popravdě, nevidím v tom moc smysl. Je to tak vzdálené město, že by sloužilo jen na družby oficiálních delegací. My chceme, aby naše partnerská města vybízela k návštěvě za sportem, kulturou nebo přírodou obyčejné lidi,“ říká českolipský radní Michal Prokop (Živá Lípa).

Suzdal navštívila před koncem volebního období bývalá starostka České Lípy Romana Žatecká (ČSSD) se svými zástupci a už tehdy se proti jejím plánům na partnerství s tímto městem postavila celá opozice (viz článek Vedení Lípy chce znovu letět do Ruska. Dovolená na účet města, zní kritika).

Nyní si Českolipští místo Suzdalu vybrali německou Žitavu, kam je to autem necelá hodina jízdy. Memorandum o spolupráci s žitavským primátorem Thomasem Zenkerem podepsala nynější starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) 4. dubna.

Se Žitavou již město spolupracuje

S Žitavou místní spolupracovali už dávno předtím. Jezdila sem účinkovat místní základní umělecká škola, loni vypravilo město zdarma autobus na žitavské vánoční trhy. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, který Česká Lípa dlouhodobě finančně podporuje, pak v Žitavě pravidelně pořádá jeden ze svých koncertů.

„Výhodou určitě je blízkost obou měst, takže je zde velký prostor ke společnému setkávání nejen vedení města, ale i našich občanů,“ uvedla starostka Volfová a doplnila, že největší důraz budou obě města klást na rozvoj cestovního ruchu.

Vedle spolupracující Žitavy má Česká Lípa ještě pět partnerských měst: německou Mittweidu, polský Boleslawiec, slovenský Bardějov, norské Molde a ukrajinský Užhorod. Jako první navázalo město oficiální spolupráci s městem Molde, a to v roce 1994.