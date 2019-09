Autobusy kvůli plynu pendlují v noci mezi městy, smlouvu prošetří policie

Zatímco všichni spí, ztemnělou krajinou duní motory. Silnicí mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se noc co noc tam a zpátky prohání padesátka autobusů libereckého dopravního podniku, aby v sousedním městě natankovala stlačený zemní plyn (CNG). Přikazuje to bizarní smlouva, s jejímž prošetřením se právě dopravní podnik obrátil na policii.

Smlouva vznikla v roce 2011, kdy plničku CNG v Jablonci nad Nisou postavily rovnými náklady dopravní podnik a BusLine. Namísto aby ji obě firmy samy provozovaly, pronajaly ji jiné soukromé firmě. Dopravní podnik se pak zavázal, že bude měsíčně z této plničky odebírat minimálně 25 tisíc kg plynu za její ceny, že bude jezdit tankovat pouze sem a nejméně sedm z každých deseti nových autobusů pořídí na plyn.

Smlouva platí do roku 2044 a při jejím porušení musí dopravní podnik platit sankce. Navíc je nevypověditelná.

Cena u konkurence je nižší

„Vy byste se na benzínce zavázal, že budete 30 let plnit nádrž jen u tohoto stojanu, za cenu, kterou si provozovatel řekne, a se závazkem, že když neodeberete měsíčně aspoň jednu plnou nádrž, budete platit pokutu? Když jste navíc polovičním majitelem benzínky?“ ptá se Josef Šedlbauer, liberecký a krajský zastupitel, též člen dozorčí rady dopravního podniku.

Dopravní podnik (DPMLJ) měsíčně odebere stanovených 25 tisíc kilogramů plynu, nyní za cenu 20,50/kg. Takto zde utratí více než půl milionu korun. Čerpací stanice Bonett v ulici České mládeže, kde autobusy dopravního podniku mohou též tankovat, má aktuálně cenu o korunu za kilogram nižší. Měsíčně tak podnik tratí 25 tisíc korun jen v ceně plynu.

Problémem smlouvy je i to, že životnost plničky nedosahuje délky smluvního vztahu, DPMLJ se tak bude muset minimálně dvakrát podílet na její rekonstrukci.

Trestní oznámení, které má MF DNES k dispozici, viní autory této smlouvy z porušení povinností při správě cizího majetku a z porušení pravidel hospodářské soutěže. Smlouva totiž byla uzavřena bez výběrového řízení. Pokud by policie a následně soud uznaly, že podpisem smlouvy vznikla škoda, chce dopravní podnik škodu vymáhat po tehdejších představitelích DPMLJ. Jeho představenstvo totiž ručí vlastním majetkem za případně způsobené škody.

Smlouvu podepsal dnes odsouzený politik

„Na celé záležitosti okolo plničky CNG mne od začátku štval ten naprosto chladný kalkul. Dobrovolně svázat ruce na více jak třicet let vlastnímu podniku v takto jasné trendové věci bylo pro mne naprosto mimo logiku dobrého hospodáře,“ zlobí se náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (SLK).

Kdyby smlouva neexistovala, měl by dopravní podnik v nákupu pohonných hmot volné ruce.

„DPMLJ by si mohl plničku vybudovat v areálu garáží na Františkově a plyn si nakupovat sám. Ušetřil by na pohonných hmotách a amortizaci autobusů, které teď musí pendlovat do Jablonce. Měl by pod kontrolou ceny plynu. Ušetřil by na mzdách a čase několika řidičů, kteří dnes chybí na linkách,“ naznačuje Josef Šedlbauer.

Smlouvu podepsali za dopravní podnik někdejší předseda představenstva a v jiné kauze pravomocně odsouzený expolitik Roman Šotola (ex-ČSSD) a David Václavík (nestr. Za SLK), dnes vedoucí katedry filosofie na TUL. Za BusLine je ve smlouvě a jejích dodatcích podepsán Jiří Vařil, šedá eminence stojící u zrodu BusLine, dnes obviněný v řadě trestných činů.

Šedlbauer na problematickou smlouvu dlouhodobě upozorňoval. Narážel ale na představenstvo složené z politiků loajálních BusLine. Teprve po loňském zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu, kdy v poutech a s obviněním z korupce a dalších činů skončil nejen Vařil, ale i ředitel DPMLJ Luboš Wejnar, došlo k výměně vedení podniku. To teď podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, který smlouvou způsobuje firmě nemalé škody.

Tři řidiči jenom tankují

„Všechny aspekty té smlouvy jsou pro nás nevýhodné. Nechápeme, jak ji vůbec mohl někdo soudný podepsat. Každý autobus na plyn denně pendluje 24 kilometrů mezi oběma městy. Musíme mít vyčleněné tři řidiče, kteří každou noc tankují naši flotilu, třebaže bychom je potřebovali jinde. Smlouva nám neumožňuje se z ní vyvázat, podle našich právníků je nevypověditelná,“ popisuje Michal Zděnek, předseda představenstva DPMLJ.

Dopravní podnik sice dostává měsíčně přibližně 105 tisíc jako nájemné z plničky, to ale nepokryje náklady na řidiče a cesty do Jablonce.

O tom, že bývalé představenstvo si bylo ekonomické nevýhodnosti smlouvy dobře vědomé, svědčí policejní odposlechy Jiřího Vařila, které má MF DNES k dispozici. Píše se v nich, že tehdejší šéf představenstva Pavel Šulc (ex-ANO, dnes též obviněn policií) spřádá s Vařilem plány, jak to udělat, aby smlouva obstála před auditory. „Plničku nějakým způsobem pořešíme tak, že to bude jakoby obhajitelný,“ ujišťoval v roce 2016 Šulc Vařila.

Plničku má dnes v nájmu firma Pereti Transport, která vznikla přejmenováním původního nájemce DP Česká Lípa. Jejím majitelem je Ukrajinec Anatolii Peretiatko. „Jestli se nepodaří smlouvu změnit, budeme už všichni šediví a DPMLJ bude stále muset jezdit pro plyn do Jablonce a platit za něj tolik, kolik si nájemce plničky řekne,“ varuje Josef Šedlbauer.