Lidé v Sudetech stále žijí, jako by byli na dobytém území, říká Kyša alias Kotleta

Zajímají dnes ještě někoho sudetští Němci?

Minimálně Miloše Zemana… Pokud tedy někoho zajímá on. Ale vážně – tři týdny to byla nejprodávanější kniha v Česku a pořád se drží nahoře v žebříčcích prodejů, takže ano (kniha vyšla letos na přelomu září a října, ještě na konci listopadu figurovala podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů mezi pěti nejprodávanějšími, pozn. red.). Historie Sudet je všudypřítomná, pro spoustu Čechů buď traumatizující, nebo plná emocí, hlavně hněvu. Zajímá to hlavně lidi, kteří v Sudetech žijí, protože cítí, že tam je něco špatně, že v pohraničí něco chybí. Sudety jsou prokleté a jejich historie bude lidi zajímat i za padesát let. I ty, kteří nezažili válku, stejně jako jejich rodiče. Jak jinak by tohle téma mohlo rezonovat při první přímé prezidentské volbě, která proběhla před deseti lety, tedy skoro sedmdesát let po skončení války?

Takže pokud jsme Hobitín, pak je v pořádku starat se o naši krásnou zemi, ale pokud se někde vzmáhá zlo, je potřeba vyrazit a bojovat proti němu po boku trpaslíků, čarodějů a elfů. Ne si dát klobásku a pivo a koukat na to.