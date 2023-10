Píšu o pandemii, která teprve přijde, říká spisovatel Neal Shusterman

Co vás přivedlo k psaní?

Píšu už od dětství, první knihu jsem napsal v osmnácti. Sice se mi nepodařilo ji udat žádnému nakladateli, ale nastartovalo mě to. Pak jsem prodal svou první knihu, když mi bylo 23 let, a od té doby se tomu věnuji.

Jací spisovatelé nebo knihy na vás měli vliv?

Bylo jich mnoho, namátkou mohu jmenovat J. R. R. Tolkiena a jeho Pána prstenů, Roalda Dahla a Karlíka a továrnu na čokoládu, Stephena Kinga nebo Stopařova průvodce po Galaxii od Douglase Adamse. Myslím, že styl každého spisovatele je do značné míry směsicí toho, na jakých knížkách vyrůstal. Já čerpal z mnoha různých zdrojů.

Proč jste se rozhodl věnovat se dystopii a žánru young adult?

Rád vyprávím příběhy pro teenagery, protože v tomto životním období se rozhodujete, kým budete po zbytek života. O to víc si myslím, že je třeba vyprávět příběhy, které nutí k zamyšlení a pomáhají dospívajícím rozhodovat se o svém místě ve světě.

Pojďme k sérii Smrtka. Jak jste přišel na nápad psát o světě, v němž se neumírá a kontrola populace je v rukou vybraných „smrtek“?

Chtěl jsem vyprávět příběh, který by byl opakem typických dystopií s nimiž jsem přišel do styku. Většina popisuje následky toho, že se svět zvrtne. Říkal jsem si, že něco podobného jsme četli už mockrát. S čím jsem se ale nesetkal byl obraz společnosti, v níž jde vše správným směrem. Co se s námi stane, když dosáhneme všeho, po čem jsme toužili? Kam budeme jako lidstvo směřovat? Takže místo toho, abych psal o tom, čeho se bojíme, jsem se zaměřil na věci, v které doufáme. Doufáme ve svět, kde už nebude žádná válka, žádná chudoba ani hlad. Svět, v němž jsme porazili nemoci. Začal jsem si uvědomovat, že když začneme získávat více a více věcí, které chceme, bude to mít stále následky. A jak jim čelit? Třeba tím, že převezmeme kontrolu i nad smrtí.

Z jakého důvodu jste se rozhodl, že smrtky budou mít pseudonymy po slavných reálných osobnostech? Michael Faraday, Jim Morrison a další…?

Když jsem přišel s myšlenkou smrtek, myslel jsem na to, že když se stanete smrtkou, přestanete být tím, kým jste byli. Vzdáte se své staré osobnosti, musíte se stát někým jiným. Tak jsem si řekl: co kdyby si všechny smrtky vybraly historické osobnosti, které obdivují? Sepsal jsem si seznam lidí, kteří zásadním způsobem přispěli společnosti, ať už to byli vědci, umělci, hudebníci nebo filozofové. A kdykoliv jsem potřeboval vymyslet novou smrtku, prostě jsem se podíval na ten seznam a rozhodl se, který z nich by byl pro danou postavu nejvhodnější.

Musím říct, že na myšlence světa, kde se lidé, kteří zabíjejí vybrané jedince, stávají celebritami, je něco děsivého, ale zároveň přitažlivého. Když už není koho uctívat a ke komu se přimknout, zůstává jen smrt.

To mi právě přišlo zajímavé, že jsou jako celebrity své doby. Někteří z nich to milují, užívají si všechnu tu pozornost, jiní jsou skromnější a o popularitu nestojí.

Jak to vypadá s případnou filmovou nebo seriálovou adaptací Smrtky?

Od vydání knih se na ní pracuje. Studio se snaží přijít na to, jak to udělat a je důležité, že to chce udělat pořádně. A v tuto chvíli se diskutuje o tom, že spíš než film to bude seriál, protože v něm můžete svět prozkoumat mnohem podrobněji.

Román Sucho jste napsal společně se synem Jarrodem. Jak vaše vzájemná spolupráce probíhala?

S nápadem jsme přišli společně. Bavili jsme se o přírodních katastrofách a také o tom, jak je naše společnost křehká a zranitelná. A ptali jsme se jeden druhého: jaká situace by přinesla nejrychlejší zhroucení společnosti? Bez jídla se obejdeme klidně i týdny. Bez elektřiny a bez internetu, na kterém jsme beztak nezdravě závislí, také. Svět se opravdu nezhroutí, když nebudeme týden online. Ale bez vody vydržíte jen tři dny. Takže jsme si položili otázku, co nastane, když dojde voda ve velké metropolitní oblasti. Zkoumali jsme, jak moc je pravděpodobné, že by to mohlo nastat. Bylo to děsivé, zejména v jižní Kalifornii, kde žiju. Situace s vodou je tam tak nejistá, že výpadek může způsobit prakticky cokoli. Zasadili jsme tedy děj do jižní Kalifornie a po vydání knihy se právě tam začaly skutečně dít všechny věci, které jsme v knize předpovídali. Pak tedy přišly vydatné deště, takže jsme měli velké štěstí. I tak to bylo až nepříjemně prorocké.

Je pravda, že Jarrod pracuje na filmové adaptaci Sucha?

Pracovali jsme na ní oba, společně se scenáristou Jasonem Fuchsem, který se podílel na filmu Wonder Woman z roku 2017. Máme přiděleného režiséra a jednáme o tom, které studio to natočí.

Ve sbírce Kosení jste se vrátil do světa Smrtek. Je to vaše poslední návštěva?

Plánuju prequel, chci se vrátit na samotný počátek, tedy do okamžiku, kdy započal věk Smrtek.

Na čem pracujete kromě toho?

Příští měsíc mi ve Spojených státech vyjde grafický román s tématikou holocaustu. Pracoval jsem na něm třináct let a konečně bude venku. Nakreslil ho úžasným způsobem Andrés Vera Martínez. No a píšu další román, který bude o pandemii.

Rozumím, příznačné téma.

Ale pozor – ne o té, co jsme zažili, ale o té, co teprve přijde.