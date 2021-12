I řeholnice se zamilují. Taky někdy Boha neslyší, říká autorka knihy Sestry

Měla jste s prostředím řádových sester spojené nějaké předsudky a mýty?

Když mě téma napadlo, žádnou řádovou sestru jsem osobně neznala. To prostředí bylo v mém světě, který je, dovolím si říct, velkorysý, opředené různými předsudky a klišé. Těžko říct, nakolik je to dáno mnou nebo tím, jak mě ovlivnila společnost.

Co jste si například myslela?

Když už to mám pojmenovat, tak například, že pokud mladá dívka vstupuje do řádu, je asi z nějakého důvodu nešťastná, třeba ji zklamal kluk.