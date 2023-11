Jak mu Bohdalová vynadala a Vorlíček se ptal na mrtvoly. Autor životopisů vypráví

Dílům pokračovatelů britského spisovatele Arthura Conana Doyla se říká holmesovské pastiše. Mackovy tři dosavadní romány s postavou detektiva přijalo londýnské vydavatelství MX Publishing a vydalo jejich anglický překlad v celosvětové distribuci. Nyní v Česku vyšel čtvrtý – Sherlock Holmes – Poslední oběť Jacka Rozparovače.

V databázi knih je uvedeno, že jste autorem 38 knih. Není to číslo nadsazené?

Přiznám se, že to nepočítám. Ani nevím, co všechno se jako kniha počítá. Napsal jsem totiž řadu komiksů – kolem třiceti – a to jsou spíše sešitky, vycházejí různé sborníky… Pokud bychom vzali dohromady komiksy, životopisné knihy a beletrii, včetně příběhů Sherlocka Holmese, bude toho možná i víc. Přece jenom píšu od 18 let a je mi 42, takže se to nashromáždí.