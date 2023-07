Kdo z herců bude jednou legendou? Pár jich nakročeno má, zní od divadla i filmu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

„Panečku, to byli tenkrát herci! Kdepak, takoví dnes nejsou.“ Asi jste už tenhle povzdech slyšeli. A pokud jste pamětníci, dost možná jste ho i sami vyslovili. Co je na něm pravdy a co všechno se změnilo ve světě filmu a divadla za posledních několik desetiletí?