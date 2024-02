RECENZE: Smrt si v nových krimi jde pro kuchaře, modelky, ale i učitelky

Karmínové zlato

Tím karmínovým zlatem z titulu „kulinářské krimi“ Toma Hillenbranda je tuňák červený. Ještě poměrně nedávno se vyskytoval hojně, ale dnes mu hrozí vymření – k žalu všech milovníků mořských ryb. A tak není divu, že se ho různé firmy i pokoutní kšeftaři pokoušejí chovat v zajetí.

Karmínové zlato 70 % autor: Tom Hillenbrand překlad: František Ryčl nakladatel: MOBA

O jejich praktikách se v knize dozvíme hodně – ale především s ní dostáváme do rukou atraktivní detektivku s hlavním hrdinou Xavierem Kiefferem, známým lucemburským kuchařem. Se svou přítelkyní Valérií, přední francouzskou gastrokritičkou, je pozván na recepci pořádanou pařížským starostou, Valériiným kamarádem. Jídlo má připravit Rjúnosuke Mifone, proslulý japonský mistr suši. Jenže ten se již po předkrmu zhroutí mrtev. Diagnóza: otrava rybou. Jak se to mohlo přihodit japonskému kuchaři, který o rybách ví snad všechno? Pátrá nejen policie, ale i Xavier. Je to hodně napínavé – a hodně poučné.

Když zmizela

Z jednoho norského městečka zmizí mladá žena Liv se svým devítiletým autistickým synkem Adrianem. Tak startuje psychologický thriller Alex Dahlové, nořící se do temných hlubin módního průmyslu. O ztracenou dvojici se začne zajímat norská novinářka Selma. Momentálně je znechucená tím, že její reportáž o trpkých osudech dívek, jež se snaží uplatnit jako modelky, ale končí jako prostitutky a narkomanky a tu a tam jsou nalezeny zavražděné, byla na čas dána k ledu. A postupně dospívá k závěru, že mezi zmizením dvojice a odvrácenou stranou krásné módy je souvislost.

Když zmizela 70 % autor: Alex Dahlová překlad: Dana Chodilová nakladatel: Metafora

Třetí z hlavních ženských postav románu je krásná Ruska Anastasija. Před časem ji v Jekatěrinburgu objevily dvě italské reprezentantky slavné módní agentury. Dívka přesídlila do Milána a na rozdíl od stovek dalších děvčat v tvrdé konkurenci uspěla. Exceluje na přehlídkových molech, stává se tváří proslulých firem a získá si pozornost majitele agentury Giorgia. Je z toho velká láska – než se všechno zvrtne. Knížka je to strhující a plná zvratů, ale svým způsobem tak trochu pro silné nervy, hlavní padouch je tak padouchovitý, až se z něj zvedá žaludek.

Poslední zvonění pro vraha

Na rozdíl od luxusního prostředí předchozích dvou románů umístila Jana Hrabovská svou detektivku do normální české školy. Ale i tady se ztratí žena: oblíbená učitelka Barbora nepřijde po víkendu do práce. Ve sborovně to vyvolá obavy, které se ukážou jako odůvodněné, když se ve spalovně najde část Barbořina těla. A mladý vyšetřovatel případu evidentně nemá moc zkušeností.

Poslední zvonění pro vraha 60 % autor: Jana Hrabovská nakladatel: MOBA

Navíc atmosféra ve sborovně zhoustne ještě víc poté, co další z učitelek spáchá sebevraždu a zanechá po sobě dopis, ze kterého policista usoudí, že právě ona má Barbořinu smrt na svědomí. Renátě, Barbořině nejlepší přítelkyni, se to nezdá a pustí se na vlastní pěst do pátrání, které vede k šokujícímu závěru. Kromě kvalitního příběhu se autorce podařilo výborně vylíčit vzájemné vztahy uvnitř pedagogického sboru.