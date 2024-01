RECENZE: Zoufalci, nebo hrdinové? Rockový román Pavla Bareše klame tělem

Po přečtení několika úvodních kapitol máme jasno. Nebo si to alespoň myslíme. Prostřednictvím svižných střihů a flashbacků do minulosti sledujeme příběh britské garážové indie-rockové kapely Lenochod Jimmy & jeho backup band, která kdysi propásla příležitost zahrát si na vysněném festivalu a dnes už je nefunkční.

Členové se rozprchli každý za svým. Jeden obchází rychlorande, druhý zakouší úskalí manželského a rodičovského života, kytaristka Jess by se měla vdávat, ale není si úplně jistá, jestli je její snoubenec ten pravý... Jediný zpěvák Ollie se nezpronevěřil „pravému rockovému životu“ – ergo je pořád stejný zoufalec jako kdysi.

A je to právě Ollie, který se jednoho dne rozhodne dát stůj co stůj starou partu dohromady, vyrazit znovu na ten zpropadený festival a dokončit, co se před lety nepovedlo. Má k tomu svoje důvody, které ale zbytku kapely nevyjeví. Není divu, Ollie je sice pošuk, ale to, co „Lenochodi“ na festivalu zažijí, je šílené i na jeho poměry.

Pavel Bareš si rád pohrává s žánry, což je případ i Lenochoda Jimmyho. Román má několik rovin, dá se číst jako mimořádně explicitní metafora nelítostných praktik hudebního průmyslu, jako kytarovými riffy hnaná akční jízda, ale i jako nahořklá sebereflexe party lidí, kteří za všech sil chtějí dospět, ale v jádru jsou to pořád ti puberťáci ve zkušebně, donekonečna se rafající nad každým tónem, obratem v textu či refrénem.

Lenochod Jimmy & jeho backup band 80 % Pavel Bareš Host, Brno, 2023, 455 stran

Můžeme samozřejmě vést debatu, jestli byl tak razantní žánrový zvrat nutný a jestli by příběh obstál i bez něj, ale jakýsi „únik“ od hlavního tématu je Barešovu psaní vlastní. Sám ostatně tvrdí, že s ním měl problémy už když na základní škole sepisoval slohy. Je to na zvážení, nicméně řádné dupnutí na plynový pedál punkově dravému vyprávění sluší. Budeme-li Lenochoda Jimmyho vnímat jako skladbu, tak okamžik, kdy k onou zvratu dojde, bychom mohli popsat jako literární ekvivalent hudebního breakdownu.

Pavel Bareš má evidentně naposloucháno i „nahráno“. Z použité terminologie i mnoha odkazů na reálné i fiktivní (ovšem s reálnými předobrazy) kapely, zpěváky či zpěvačky vyplývá, že je v hudebním světě jako doma. Píše svižně, vtipně, lehce a díky tomu, že se děj odehrává ve Velké Británii, má čtenář občas pocit, že čte český překlad britské humoristické knihy a podvědomě přemýšlí, jak asi ten či onen vtípek zněl „v originále“.

Lenochod Jimmy & jeho backup band je na jedné straně oddechová a zábavná kniha, na straně druhé si z přečtení vezmete možná víc, než jste zprvu předpokládali.