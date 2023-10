Cenou od Merkelové bych nezklamal? Nohavica poskytl svůj soukromý archív

Kdo je tedy Nohavica? A jaký je to ve skutečnosti člověk? Je to rebel, hrdina, anebo padouch či slaboch, který se upsal ďáblu?

Kniha s názvem Nohavica a (jeho) naše malá válka, která se na tyto a mnoho dalších otázek snaží odpovědět, je ojedinělá tím, že autor Přemysl Houda měl při jejím psaní k dispozici Nohavicův archiv sestávající z deníků, zápisníků, osobních záznamů, korespondence a mnoha dalších dokumentů osobního charakteru, které písničkář dosud nikomu nezpřístupnil.

„Nohavica mi do Prahy přiváží svůj soukromý archív ve stěhovacích krabicích. Poté, co je vyneseme do mého bytu, si ještě chvilku povídáme před domem. Kolem prochází paní ve středních letech a Nohavicovi řekne: Mám vás ráda, pane Nohavico, ale s tím Putinem jste mě zklamal... Nohavica jí odpoví: A kdybych vzal cenu od Merkelové, to to bych vás taky zklamal? A co od Berlusconiho? Taky? A co od Trumpa? To bych vás zklamal, nebo nezklamal? Paní se usmívá, nic neřekne,“ popisuje autor hned v úvodu setkání s hudebníkem a emoce, které vzbuzuje u veřejnosti.

Kromě tohoto unikátního souboru dokumentů autor využil rovněž archivy veřejné, včetně Archivu bezpečnostních složek spravujícího písemnosti Státní bezpečnosti, státních oblastních archivů, ale též například fondu Socialistického svazu mládeže či fondu Pražského kulturního střediska a řady dalších.

Cenným zdrojem informací byly autorovi také desítky rozhovorů s lidmi, kteří sehráli v Nohavicově kariéře a veřejném vystupování významnou roli, ať už jde o organizátory a pořadatele koncertů, funkcionáře, kolegy či běžné posluchače.

„Když jsem se k Nohavicovi přibližoval já, mluvil s lidmi, kteří ho znali či znají, získával jsem nejroztodivnější – andělské, ďábelské i všelijak smíšené – reprezentace osoby jménem Nohavica. Poté, co jsem se s ním začal setkávat a povídat si s ním, měl jsem pocit, že namísto toho, abych mu více porozuměl, se jakémukoliv mému porozumění vzdálil,“ svěřuje se Přemysl Houda na jiném místě knihy.

Mimochodem, na redakční prosbu o vyjádření či pár slov o knize Jaromír Nohavica odkázal právě na Přemysla Houdu s tím, že „ten ví všechno podstatné“. Knihu Nohavica a (jeho) naše malá válka právě vydalo nakladatelství Rybka Publishers.