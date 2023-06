GLOSA: Oslavenec Jaromír Nohavica zůstává i nadále „v sobě sám“

„Autor je mrtev. Myslím, že je to stejné jako s Nohavicou. Dílo stojí samo o sobě,“ pravil rezolutně spisovatel František Kotleta v odpovědi na otázku kolegy Tomáše Šťástky, zda mu přijde zbytečné rozhodnutí nakladatelství Argo přestat vydávat knihy proputinovsky smýšlejícího Sergeje Lukjaněnka.

Úplně stejné to ale není. Snáze se v tomto srovnání odděluje dílo od autora při čtení fantasy či sci-fi než při poslechu písničkářova hlasu, vemlouvavé dikce, jíž moduluje verše tu brilantně bolavé: „Není co není jak / není proč není kam / není s kým není o čem / každý je v sobě sám / vyzáblý Don Quijote sedlá svou Rosinantu / a Bůh je slepý řidič sedící u volantu“. Jindy ale jalové, kramářsky pitomé: „Na Vánoce bude kapr nebo husa / počkáme co řekne pan prezident USA / uděláme koncert Landy nebo Klusa / počkáme co řekne pan prezident USA“.