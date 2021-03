Nohavica chystá sérii koncertů pro ženy

Písničkář Jaromír Nohavica chystá sérii sedmi on-line koncertů pro ženy. Bude to jeho dárek k Mezinárodnímu dni žen. Všechny skladby zařazené do playlistů budou na přání. Koncertovat bude každý den od 8. do 14. března vždy od 19:00. Audio přenos si zájemci mohou zapnout na jeho webu.