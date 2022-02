Divadlo Archa oslaví třicet let a opustí svou scénu Na Poříčí

Pražské Divadlo Archa ohlašuje poslední dva roky v podobě, jak ho diváci znají. Dvouletý program zakončí mezinárodním festivalem The Cornerstones of the Future (Základy budoucnosti), který bude vrcholem dramaturgie Archy. Koncept divadla Archa skončí v prosinci 2023, do budovy Na Poříčí následně nastoupí nové vedení s novým programem a novým názvem.

Zakladatel a ředitel Archy Ondřej Hrab plánuje značce Archa, kterou v roce 1994 vytvořil, vdechnout novou budoucnost. Od roku 2024 ji proto propojí především s dokumentárním divadlem a s ním souvisejícími vzdělávacími projekty.