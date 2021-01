Cena Jindřicha Chalupeckého zná finalisty

Do finále 32. ročníku výtvarné Ceny Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let se dostali čtyři autoři a jedna vícečlenná skupina, jmenovitě Robert Gabris, Jakub Jansa, Anna Ročňová, Valentýna Janů a skupina Björnsonova. Jejich společná výstava bude od 23. září v Brně. Stejně jako loni se i letošní finalisté shodli na tom, že být vybrán na společnou výstavu je dostatečným oceněním. Ani letos tedy porota nebude vybírat vítěze.