A-ha do Prahy přijedou v květnu 2022

Norská popová kapela A-ha znovu překládá kvůli opatřením COVID 19 evropské turné, v jehož rámci měla dorazit v říjnu 2020 a poté v náhradním termínu v dubnu 2021 poprvé do České republiky. V pražské O2 areně nakonec zahraje 1. května 2022 a přiveze program věnovaný pětatřicátému výročí od vydání alba Hunting High and Low, ze kterého pochází i celosvětový megahit Take On Me. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nový termín a není potřeba je vyměňovat. Prodej vstupenek na nový termín pokračuje v sítích Ticketmaster a Ticketportal.