RECENZE: Xindl X se na narozeninovém koncertě ztratil v davu

Celé to působilo tak trochu nepatřičně. Xindl X se rozhodl oslavit čtyřicáté narozeniny koncertem ve Foru Karlín, mimochodem vyprodaném, což svědčí o jeho popularitě, ale hned od prvních tónů hitovky Anděl bylo jasné, že mu takhle velké prostory nesvědčí. Xindl X začínal jako písničkář s kytarou, jehož produkce nejspíš nejlépe fungovala v intimnějším prostředí v těsném kontaktu s publikem.



Postupem let, jak se mu dařilo psát další a další rádiové hity, se z něj stala svého druhu celebrita. Obklopil se kapelou a sám se pasoval do role frontmana, který chce ovládnout davy pod pódiem.



Teroreticky by k tomu mohl mít dispozice, minimálně verbální, jsa slovním žertéřem s nepřebernou zásobárnou různých hříček a vypointovaných rýmů. Jenže to zkrátka nefunguje. Netřeba se horšit nad faktem, že Xindl není kdovíjaký zpěvák a nedisponuje nijak výraznou barvou hlasu. Takových bylo a jde a dotáhli to mnohem dál.



Problém by mohl být v tom, že Xindl X je vlastně alter ego v jádru introvertního (teď jen odhaduji) Ondřeje Ládka, kterému sice přízeň davů svým způsobem svědčí, ale někde ve skrytu duše si s ní moc neví rady. Takový dojem alespoň vzbuzoval tento koncert.

Byl bez energie, působil rutinně, jakoby z povinnosti a příliš ho nenakopli ani přizvaní hosté - Slza, Jananas, zpěvačka Mira Miškechová či Sebastian.



Místy padal řetěz takovým způsobem, že se lidé spíš bavili mezi sebou a hudbu na pódiu vnímali spíše jen jako kulisu. To se týkalo hlavně míst, kde Xindl X nasadil nějakou pomalou a „tklivou“ píseň.



Další věc, repertoár. Jistě, Ládek umí napsat celkem chytlavou píseň, ale věc, která by publikum opravdu nakopla a strhla, v arzenálu nemá. Jsou to prostě takové zpívánky plné slovních hrátek, tu celkem povedených, onde zase spíš jalově prvoplánových. Ale, abych ocitoval jednu větu ze sitcomu Comeback, u jehož zrodu Ondřej Ládek byl, „dětem se to líbí“.



Xindl X Forum Karlín, Praha 28. listopadu 2019 Hodnocení­: 45 %

Dětí a mládeže bylo ostatně v publiku požehnaně a vidět je bujaře jásat při refrénu Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal, bylo docela úsměvné. Cílovka takových písniček je celkem jasná: nenároční posluchači, kterým stačí, že je to chytlavé, melodické, znají to z rádia a mohou si u toho zazpívat. Xindlovy vokální linky zvládne opravdu skoro každý. Prostě nenáročná zábava, jedním uchem tam, druhým ven.