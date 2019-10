VIDEO: Xindl X rekapituluje a má nový výpravný videoklip

Skladba Volnoběh je první spoluprací Xindla X s dvojicí mladých libereckých producentů, kteří si říkají Kenny Rough a Robin Mood. Ti zpěvákův typický textařský rukopis plný slovních hříček oblékli do zcela nového kabátu. Při jeho pomyslném šití hojně čerpali z vlivů současné elektronické scény.



„Byla pro mě zajímavá zkušenost nahrávat s někým, kdo k aranžím přistupuje jinak, než jsem byl dosud zvyklý. S oběma kluky to bylo pohodové natáčení a věřím, že se dobrá nálada přenesla i do výsledné písně. Také doufám, že to rozhodně není naše poslední spolupráce,“ pochvaluje si Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek.



K optimistické skladbě, která nás nabádá k tomu, abychom v životě občas zvolnili a vychutnávali si každý jeho okamžik, vznikl také výpravný videoklip z dílny režiséra Jakuba Sommera. Ten stojí za úspěchem nápaditých snímků ze začátků Xindlovy kariéry, natočil například průlomového Anděla nebo klip Dysgrafik.



„Jsem rád, že jsem Jakuba po osmi letech opět ukecal, aby mi natočil další klip. Ten předchozí – Nejlepší kuchař – byl spíš takový malý velkofilm, a tak jsme si dlouho říkali, že bude těžké ho něčím trumfnout. Ale myslím, že se nám to podařilo. Je to náš dost možná nejvýpravnější a zcela určitě nejšílenější klip,“ slibuje Xindl.



„Je to už moje čtvrtá práce pro Xindla. Rád pro něj natáčím nejenom proto, že mě jeho muzika a texty oslovují, ale také proto, že máme s Ondřejem podobný smysl pro humor, baví nás stejné věci a při psaní scénářů si rozumíme. Jsem taky rád, že jsme společně vybrali do hlavní role právě Oskara Hese, mladého talentovaného herce, se kterým je radost točit a který má našlápnuto stát se hvězdou,“ oceňuje režisér.