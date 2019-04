VIDEO: Xindl X dává v klipu k Alence nahlédnout do světa za displejem

Také na novém videoklipu spolupracoval Xindl X s režisérem a výtvarníkem Ondřejem Pfeifferem. V souladu s textem jsou ve videu k vidění lidé, kteří prázdnotu kolem sebe vyplňují prohlížením sociálních sítí. „Alenka je moje nejoblíbenější skladba z desky a na koncertech si ji taky nejvíc užívám. Na posledním turné jsem ji hrál jen akusticky s pianem bez mikrofonu,“ říká o melancholicky laděné písni sám autor.

Tématem sociálních sítí se Alenka zabývá podobně jako třeba singl Dřevo, který nedávno stanul na vrcholu českého rádiového žebříčku. Dívá se na něj ovšem z trochu jiného úhlu pohledu. „Zatímco Dřevo je z desky píseň nejveselejší, Alenka naopak tou nejsmutnější. Je to pro mě píseň pocitu osamělosti ve virtuálním světě, kde máte všechny na dosah, ale kde nikdo není skutečný,“ upřesňuje písničkář, vlastním jménem Ondřej Ládek.

Jedná se o pátý singl z loňské kladně přijaté nahrávky Sexy Exity. Fanoušci už mohli z rádií slyšet skladby Věčně nevěrná se Sabinou Křovákovou, Byznys, Dřevo a ZZZ, která podpořila nadační fond Světluška. Etapa aktuálního alba se tím podle Xindla X uzavírá. V současnosti již pracuje na novém materiálu. „Mám napsáno osm nových skladeb, z nichž bych během jara chtěl tři nejlepší natočit a opatřit klipy,“ slibuje. Pro fanoušky navíc Xindl X chystá malé narozeninové překvapení, a to v podobě výběrového best of alba, na kterém bude dvaadvacet největších hitů a také zmiňované novinky.

Narozeninový koncert ke svým čtyřicetinám sice odehraje ve Foru Karlín až v listopadu, přípravy na něj jsou ale už nyní v plném proudu. „Světla a scénu ještě ladíme, ale už mám sestavený program písní, které budeme hrát, a taky máme potvrzené, že jako hosté s námi vystoupí skupiny Slza a Jananas, zpěváci Sebastian a Petr Lüftner a zpěvačky Mirka Miškechová a Sabina Křováková,“ láká.

Koncert ve Foru Karlín by měl být pro fanoušky zcela výjimečným zážitkem. „Všech dvaadvacet singlů a k tomu navíc několik novinek a pár písní s hosty, čili to bude bezmála tříhodinová nálož muziky,“ uzavírá Xindl X.