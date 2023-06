VIDEO: Vypsaná fiXa kvůli problémům s firmou znovu nahrála druhé album

Album Bestiálně šťastní vydala skupina Vypsaná fiXa v roce 2003 a na jaře oslavila 20. výročí vydání koncertem v pražském klubu Café V lese. Kapela každý rok připraví unikátní vystoupení pro festival Rock For People v Hradci Králové, přičemž tentokrát ho věnovala právě své druhé desce. Energii, kterou pumpovala směrem nadšenému davu, zaznamenává nový klip Štěstí Jimi Dixona XX, který se váže k novému vinylovému vydání alba Bestiálně šťastní XX.

Zpěvák a kytarista Márdi ke klipu říká: „S původní nahrávkou je bohužel firmou vypnutý i původní klip, a tak nezbývalo nic jiného než natočit nový. To perfektně zvládla Natálie Cali, která se nám sama od sebe ozvala a povedlo se jí parádně zachytit naše skvělé fanoušky, kteří rozpoutali na festivalu extrémní šílenství. Tenhle koncert byla opravdu velká radost, a dokonce si tam s námi zahrál i ředitel festivalu.“

Kdo nesehnal vstupenky na první koncert věnovaný dvacetiletému výročí vydání alba nebo nemohl navštívit Rock For People, nemusí zoufat. Naopak si může zaznamenat červeně do kalendářů datum 24. 8. 2023 a připsat k tomu místo konání: Ledárny Braník, Praha. Právě ten den a v těchto prostorách kapela odehraje speciální set.

„Po skvělém koncertu v Café V lese jsme Bestiálně šťastní přehráli na Rock For People. Atmosféra a zpětná vazba je neuvěřitelně skvělá. Proto jsme se rozhodli, že vinyl, který vyjde před srpnovým koncertem v Ledárnách Braník, pokřtíme právě tam a v rámci toho tam celou desku ještě jednou přehrajeme, abychom umožnili účast všech, co nám psali, že se zatím bohužel nezvládli zúčastnit a moc o to stojí,“ vysvětluje Márdi.

Každý, kdo přijde do Ledáren, si zde bude moci premiérově zakoupit LP Bestiálně šťastní XX, nahrané na koncertě. Vypsaná fixa totiž večer v Café V lese zaznamenala jako překvapení.

Proč skupina živou nahrávku pořídila, vysvětluje opět Márdi: „Na fakt, že naše druhá deska Bestiálně šťastní má kulaté narozeniny, nás upozornili naši skvělí fanoušci a zároveň nás prosili, abychom ji alespoň jednou celou přehráli. Přišlo nám to jako skvělý nápad, a tak jsme si řekli, že ji nejen přehrajeme, ale také vydáme na vinylu, protože v této formě nikdy nevyšla.

To byl totiž obrovský problém, protože první čtyři desky jsme vydali u velké firmy, která nyní sídlí v Polsku a na naše snahy o licenční smlouvu dlouhodobě nereaguje. Nakonec nás napadlo, že výroční koncert v Café V lese natočíme a pokud se to povede, vydáme ho na vinylu. Bylo totiž jasné, že jinak Bestiálně šťastní na vinylu nikdy nevydáme,“ dodává frontman.

Produkce živé nahrávky se ujal Ondřej Ježek, který koncert nabral, smíchal a přiblížil celkový zvuk původní desce.

Členové Vypsané fiXy se nenechávají odradit problémy s bývalou gramofirmou a postupem času by takto chtěli zpracovat i zbylá tři alba z rané fáze existence, protože je to jediná cesta, jak je vydat na vinylu a dalších fyzických nosičích. Márdi téma uzavírá: „Vzhledem k nulové komunikaci naší bývalé vydavatelské firmy není jiná šance a je to vlastně i docela dobré dobrodružství a výzva.“