VIDEO: Pavlásek v sedmiroli barmana. Vypsaná fiXa natočila nový klip

Videoklip k písničce Kouřící miminko z aktuálního alba kapely Vypsaná fiXa Kusy radosti vznikal v jejích domovských Pardubicích. A aby byly ulice města co možná nejprázdnější, zvolil tvůrčí tým termín, kdy se běžela Velká pardubická. Většina lidí tak byla buď na závodišti, nebo sledovala dostih doma u televize. Město bylo volné pro běžecké výkony obsazených herců.

Natáčení bylo původně plánované na dva až tři dny, ale protože se nedařilo sladit časový plán herců, režiséra Martina Přívratského napadlo použít speciální 360° kameru, která netočí jedním směrem, ale na všechny strany. Tím se podařilo získat více záběrů a klip se tak stihl natočit za pouhý jeden den.

Michal Dalecký se na roli poctivě připravoval a měsíc před natáčením chodil každý den běhat. Na scény s pitím alkoholu se připravoval jen teoreticky, protože je abstinent. Jak se na svůj výkon připravovaly herečky Adéla Elbel a Vanda Chaloupková, není známo. Jistě jim ale při natáčení náročných scén pomohl Lukáš Pavlásek, který stačil během dne vystřídat sedm různých kostýmů a hlavně občerstvit všechny zúčastněné běžce.

Nápad obsadit Pavláska do sedmirole barmana vznikl na festivalu ve Slavonicích, kde se potkal s Přívratským na večírku. Náhodou oba s sebou měli kytaru, trochu improvizovaně si spolu zahráli a po několika písních se Martin Lukáše zeptal, jestli by nechtěl účinkovat ve videoklipu Vypsané fiXy.

„Kouřící miminko je svižná, lehce bláznivá píseň a běh coby hybný leitmotiv k ní skvěle sedí. Dokonce mi celkem dost lidí sdělilo, že si tuhle píseň přidává do svého hudebního běžeckého playlistu. A tak se mi režisérův nápad hned od začátku líbil, protože jsem si vzpomněl přesně na tuhle zpětnou vazbu.“

Skvělé bylo i to, že klip se točil takříkajíc na domácí půdě, takže je to i určitý hold Pardubicím a třeba tím podpoříme turistický zájem o naše město. Ostatně všichni herci se shodli, že je Pardubice příjemně vizuálně překvapily a že vůbec nečekali, že je to u nás takhle pěkný. Navíc nám dokonale vyšlo i počasí a vše se podařilo natočit za jediný den,“ říká frontman Vypsané fiXy Márdi.