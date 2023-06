Rozpůlím ti banán. Madonna opět provokuje, v písni Vulgar kazí Sama Smithe

Temná elektronická záležitost o tom, jak drsní a taktéž vulgární oba dva držitelé Grammy jsou. Tak Forbes shrnuje nahrávku Vulgar, pod kterou jsou podepsáni Madonna a Sam Smith. „A i když píseň neslaví takové úspěchy jako předchozí Popular, do mnoha playlistů si cestu našla a vrátila Madonnu do žebříčků tak, jak jsme byli zvyklí z minulosti,“ píše web v narážce na předchozí Madonnin úspěch, kterého dosáhla kolaborací se zpěvákem The Weeknd a rapperem Playboi Cartim.

Vulgar se tak stal už třetí letošním Madonniným hitem (na přelomu roku totiž vyšla ještě píseň Back That Up to the Beat). A Forbes předpokládá, že pokud mu Sam Smith s Madonnou dopřejí i plnohodnotný videoklip, bude se mu dařit ještě lépe.

Zahraniční servery se shodují, že nový song se opravdu snaží dostát svému názvu. „Chlapče, poklekni, protože já jsem Madonna. Pokud to dneska děláš se Samem, děláš to i se mnou. Takže dávej pozor, co říkáš, nebo Ti rozříznu banán. Děláme, co chceme, říkáme, co musíme. Jsme sexy, jsme svobodní, jsme vulgární,“ zazní v písni například.

„Závěr písně tráví Smith i Madonna tím, že své poddané nutí plnit své příkazy,“ dodává lakonicky web Enterntainment Weekly. Madonna například žádá, aby byla oslovována jako „bitch“.

Písně či klipy s dráždivou tématikou jsou pro Madonninu letitou kariéru standardem a poznávacím znamením. Sam Smith se na podobnou cestu (alespoň hudebně) vydal teprve nedávno, když spolu s Kim Petras nazpíval píseň Unholy, jež okamžitě dosáhla čísla jedna v hitparádě Billboard Hot 100.

Server Variety poznamenává, že Vulgar je pro oba umělce dosud nepoznaný terén: „Oba zde svižně rapují v rytmu podobném Beyoncé hitu Cozy.“ Madonna píseň vypustila krátce před startem svého hitového turné Celebration. To v červenci zahájí v kanadském Vancouveru.